Helios četrtič uspešen, Primorci po čisto desetko

Po reprezentančnem premoru košarkarski klubi nadaljujejo tudi s tekmovanjem v drugi ABA ligi. Od Slovencev so bili prvi na delu Helios Suns, ki so na domačem parketu s 76:69 ugnali ekipo Spars. V četrtek se bo še neporažena Primorska srečala z Dynamicom, Rogaška bo gostovala pri Borcu.

Helios in sarajevski Spars sta s tekmo v Domžalah odprla deseti krog druge ABA lige. Domžalčani so si odločilno prednost priigrali že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 29:16. Gostje iz Sarajeva so se v nadaljevanju še nekajkrat približali, a je na koncu zmaga zanesljivo ostala v Domžalah. Za Helios sta po 20 točk dosegla slovenski reprezentant Blaž Mahkovic ter Đoko Šalić, ki je strelskemu dosežku dodal še 12 ujetih žog.

Lestvica