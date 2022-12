Velik podvig Cedevite Olimpije, v Stožicah padel evroligaški Partizan

Košarkarji Cedevite Olimpije so v desetem krogu lige ABA v Stožicah po dramatičnem zaključku s 77:74 ugnali Partizan, pri katerem v zasedbi ni bilo Gregorja Glasa. Cedevita Olimpija je tako dosegla svojo sedmo zmago v regionalni ligi in je postala še druga ekipa po Crveni zvezdi, ki je uspela premagati Partizan, hkrati pa je bila to tudi četrta zaporedna ljubljanske ekipe v ligi ABA.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili četrto zaporedno zmago v ligi Aba in se z izkupičkom 7-2 ob tekmi manj povzpeli med prve tri ekipe regionalnega tekmovanja. Pred 3000 gledalci so v Stožicah po napeti borbi premagali Partizan s 77:74. Za Beograjčane je to šele drugi poraz v sezoni in hkrati drugi v tem tednu. Sredi tedna so izgubili mestni evroligaški obračun s Crveno zvezdo.

Tekmo v Stožicah je bolje odprl Partizan, ki je hitro povedel s 5:0, a je sledil ekspresen odgovor gostiteljev, ki so dodali na plin in prešli v vodstvo. Zmaji so v prvi četrtini vodili z največ sedmimi točkami naskoka (17:10), ob koncu prve četrtine pa je ljubljanska ekipa vodila s 23:19. Ljubljančani so se v prvem delu zanašali predvsem na kolektivno igro, že v prvi četrtini so zbrali sedem asistenc, Partizan le eno. V Stožicah je prvič po poškodbi zaigral tudi Rok Radović.

Partizan je v drugo četrtino vstopil z delnim izidom 7:3, Jurica Golemac pa je pri izenačenju na 26:26 ukrepal z minuto odmora. Zatem so košarkarji Cedevite Olimpije ves čas držali majhno prednost vse do zaključka prvega polčasa, ko je 46 sekund pred glavnim odmor trojko za vodstvo s 43:40 zadel Dante Exum. Po minuti odmora pa je bil na drugi strani z metom za tri natančen še Yogi Ferrell, ki je s tem postavil tudi izid prvega polčasa (43:43). Ferrell je bil v prvih 20 minutah z desetimi točkami (2/3 za 3) in petimi asistencami ob Zoranu Dragiću tudi prvi strelec domače ekipe, Amar Alibegović je dodal šest točk. Pri Partizanu sta prednjačila Exum s 17 in Ioannis Papapetrou s 14 točkami.

Drama v končnici

Tudi v drugem polčasu sta ekipi bili zelo izenačen boj, ob koncu tretje četrtine je Cedevita Olimpija vodila za koš (63:61), kaj hitro pa je bilo potem jasno, da bo zelo izenačen obračun odločen v zaključku tekme.

Dobro minuto in pol pred koncem je Cedevita Olimpija po polaganju Ferrella povedla s 75:72, nato sta obe ekipi zapravili po en napad, 40 sekund pred koncem pa je Exum zadel en prosti met za znižanje zaostanka Partizana na 73:75. Ljubljanska ekipa je zatem znova zapravila priložnost za koš, 16 sekund do konca pa je imel Partizan na voljo napad za vodstvo ali vsaj izenačenje. Ko je že delovalo, da bodo košarkarji beograjskega kluba zapravili napad, pa je sodniška trojica prisodila osebno napako Omiću. Na črto prostih metov se je postavil Mathias Lessort, ki je bil enkrat uspešen. Enajst sekund pred koncem je domači strateg Golemac ob vodstvu za točko posegel po minuti odmora. Zmago Zmajev je z dvema zadetima prostima metoma potrdil Adams, Exum pa je v zadnjih sekundah na drugi strani zgrešil trojko za izenačenje, zmaga pa je tako ostala v Stožicah.

V ljubljanski zasedbi je bil na koncu z 18 točkami in osmimi asistencami najbolj učinkovit Ferrell, Dragić je pristavil 13 točk, Alibegović 11, Omić pa je desetim točkam dodal še osem skokov. Pri Partizanu sta bila razpoložena in dvomestna le Exum, ki je dosegel 24 točk (4/7 za 3) in Papapetrou s 17 točkami (3/5 za 3).

Cedevita Olimpija bo v 2022 odigrala še štiri tekme. V prihajajočem tednu jo v sredo doma čaka Brescia v evropskem pokalu in v soboto Studentski centar v Podgorici, 21. decembra sledi gostovanje v Franciji, 27. decembra pa Mornar v Stožicah.

