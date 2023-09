Nora tekma Olimpije: v prvem polčasu 62 točk, v zadnji četrtini 7

Začela se je nova sezona lige ABA. Cedevita Olimpija je proti Megi odigrala vrhunski prvi polčas (62:42), nato pa nerazumljivo popustila v drugem, v zadnji četrtini so Beograjčani prišli celo do izenačenja. Zmaga je kljub le sedmim točkam domačih v zadnji četrtini vseeno ostala v Ljubljani (79:87). Drugo slovensko ekipo v prvi ligi ABA Krko v ponedeljek čaka gostovanje v Beogradu pri FMP, saj so gostitelji termin srečanja iz nedelje prestavili na dan pozneje.

Cedevita Olimpija je v soboto v dvorani Stožice vstopila v redni del nove sezone lige ABA. Tekmo z beograjsko Mego je začela s peterko DJ Stewart, Amadou Sow, Jaka Blažič, Justin Cobbs in Karlo Matković. Ljubljanski kolektiv se namreč še naprej sooča z zdravstvenimi težavami. Teden dni bo moral zaradi težav z ušesom mirovati Rok Radović, bolečina v zapestju pesti Shawna Jonesa, odsoten je tudi Nikola Radičević, ki še ni povsem saniral poškodbe dlani. Radović in Matković sta edina, ki sta ostala iz lanske ekipe, vrnil se je torej Blažič, Edo Murić pa bo zaradi poškodbe izpustil večji del sezone. Na Zorana Dragića pa kljub veljavni pogodbi novi trener Simone Pianigiani ne računa.

Foto: www.alesfevzer.com Igra Olimpije v uvodni četrtini je bila nekaj povsem drugega kot nedavno na superpokalu Abe, ko je izgubila vse tri tekme. Dobila jo je z 31:21, z osmimi točkami pa je bil prvi strelec Stewart, ki je v Stožice prišel šele pred dnevi. Ko je Blažič v 17. minuti zadel za tri točke, je Cedevita Olimpija vodila že s 56:38. Sledila je še blokada Luke Ščuke. Oživelo je okoli 1.000 navijačev v Stožicah. Najvišja razlika prvega polčasa je bila tik pred zaključkom - 22 točk. Razlika je bila tolikšna predvsem po zaslugi izvrstnega meta domačih: trojke so imeli celo stoodstotne (5 od 5), za dve točki pa so metali 71-odstotno. Za izid prvega polčasa 62:42 je dal največ točk Cobbs (12), sledili so mu Blažič (devet) in s po osmimi Stewart, Sean Armand in Matković.

Foto: www.alesfevzer.com V tretji četrtini je Olimpija nekoliko popustila, a vseeno ohranila varno prednost. Po atraktivnem zabijanju Gregorja Glasa je bilo po 30 minutah igre 82:67. Glas je bil pri štirih točkah, drugi mladi slovenski talent Ščuka pa pri sedmih. Za atraktivne zaključke akcij je skrbel tudi Matković, ki je bil po zabijanju v uvodni minuti zadnje četrtine pri 14 točkah (84:69). Nato pa ...

Foto: www.alesfevzer.com Če je šlo v prvem polčasu Cedeviti Olimpiji skoraj vse skozi mrežico, pa je bilo v zaključku tekme ravno nasprotno. Blažiču se je celo zgodilo, da je zgrešil tri proste mete zapored. Sicer tudi Mega ni bila zelo natančna, a se je prednost Ljubljančanov vseeno topila. Dve minuti in pol pred koncem, ko je bila Olimpija v zadnji četrtini pri vsega petih točkah, je bila razlika samo še tri (87:84).

Minuto pred zadnjo sireno je Matković s svojo četrto blokado preprečil akcijo Mege za izenačenje na 87:87. A je nato hrvaški center metal za tri in zgrešil. Tako je Mega vseeno prišla do izenačenje na 87:87, 43 sekund do konca. A zmaga je vendarle ostala v Ljubljani. Prvi strelec Olimpije Cobbs (19 točk) je zadel 17 sekund pred zadnjo sireno, Andrija Jelavić pa je nato zgrešil trojko za zmago. Čeprav je torej dala Cedevita Olimpija v zadnji četrtini samo sedem točk, je zmagala z 89:87. Ob Cobbsu so bili dvomestni še Blažič, Matković (po 14), Stewart in Armand (po 10), pri gostih pa sta bila najbolj učinkovita Nikola Topić (25) in Stefan Miljenović (18).

Krka se vrača med elito

Krka se bo za uvod pomerila s FMP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med elitno konkurenco lige ABA pa se po sezoni v drugi ligi ABA vrača Krka. Trener Gašper Okorn je skupaj z vodstvom kluba zadržal jedro ekipe, moštvu pa so se med drugim pridružili Marko Radovanović, Niko Bačvić, Zeno Edosomwan, Isaiah Cousins in Jairus Hamilton. Krka je ob tem tudi že začela boje v domačem prvenstvu, kjer je v sredo visoko s 111:55 nadigrala Šentjur.

"Krka je imela v preteklosti svoje zlate čase in je tudi v jadranskem tekmovanju znala poseči po visokih mestih. Dvakrat je izpadla v drugoligaško konkurenco in se obakrat vrnila le po eni sezoni. Vemo, da se je v zadnjih letih večino časa borila za obstanek, seveda pa je to veliko povezano tudi s proračuni tekmecev in ni vse odvisno od Krke, ki je sicer eden bolj organiziranih in finančno stabilnih klubov tukaj daleč naokoli. Je pa sigurno naš klub v primerjavi z nekaterimi drugimi nekoliko omejen. Želim si, da bi letos v ligi ABA pluli mirno, vemo, da smo tega sposobni, vemo pa, da bo izplen odvisen še od marsičesa drugega," je pred začetkom regionalnega tekmovanja dejal trener Gašper Okorn.

