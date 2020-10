V živo: Olimpija drži prednost

Zaradi slabe epidemiološke slike in notranjih sporov srbskih klubov je nova sezona lige ABA dolgo visela v zraku. A se je v petek jadranski košarkarski ples vendarle začel.

Po uvodnem vodstvu Olimpije z 2:0 so Novomeščani vzeli vajeti v svoje roke in z delnim izidom 15:0 povedli za 13 točk. Gostitelji so do konca četrtine prednost stopili na šest točk (15:21), a je Krka v nadaljevanju znova ušla na dvomestno prednost (31:21). Ob polčasu so gostje vodili za tri (36:33), ob vrnitvi na parket pa povsem drugačen obraz zmajev, ki so zaigrali bolje in pri rezultatu 40:39 prvič po začetnem vodstvu povedli.

Otvoritveno tekmo so v Beogradu odigrali košarkarji FMP-ja in Koper Primorske, ki so v sezono vstopili v zadnjem hipu, potem ko je bil klub zaradi finančnih težav celo pred zaključkom svoje zgodbe. Vidno okrnjena zasedba je bila nemočna proti srbskemu predstavniku.