Drama na Dunaju: Gregor Glas pokopal upe Ilirije

V prvem krogu košarkarske lige ABA je Ilirija po pravi drami v zaključku s 84:85 klonila na gostovanju na Dunaju, pri katerem je s 27 točkami kot prvi strelec tekme blestel Gregor Glas. Preostala slovenska predstavnika se bosta predstavila v nedeljo oziroma ponedeljek; Cedevita Olimpija bo gostila Mego, Krko pa bo zaključila uvodni krog z gostovanjem v Beogradu pri Partizanu.

Košarkarji Ilirije so danes odigrali svojo prvo tekmo v ligi ABA, kamor so se prebili po zmagi nad Cibono v lanskih dodatnih kvalifikacijah za preboj v elitno regionalno tekmovanje. Zasedba Stipeta Modrića je v prvem polčasu ves čas zaostajala za tekmecem iz Dunaja, ki je držal prednost okoli desetih točk, na glavni odmor so se podali s prednostjo 48:37. A Ilirija je v drugem polčasu odgovorila, štiri minute in pol pred koncem tretje četrtine je Robert Jurković zadel trojko za vodstvo s 57:55. Sledilo je izenačeno nadaljevanje, z dramatično končnico.

Ilirija se iz Dunaja vrača s porazom. Foto: ABA liga/Dunaj

Ilirija je slabi dve minuti in pol ped koncem po košu Greena še vodila s 83:79, nato pa je s košem in nato še dvema zadetima prostima metoma minuto pred koncem domačo zasedbo do izenačenja na 83:83 popeljal Gregor Glas. Wendell Green je 26 sekund pred koncem zadel en prosti met za vodstvo s 84:83, v naslednjem napadu pa je za Dunaj po prodoru zadel Tekele Cotton za 85:84. Po minuti odmora je imela Ilirijo še tri sekunde časa za napad, do žoge je prišel Jurković, ki je poskusil z metom za tri, a je bil njegov poskus daleč od uspeha in zmaga je ostala na Dunaju.

Glas je bil s 27 točkami najboljši posameznik srečanja, zadel je pet trojk, imel je še pet skokov in štiri asistence. Pri Iliriji je Green dosegel 21 točk, Jurković jih je dodal 17, unovčil je pet trojk iz šestih poskusov.

Nov sistem

V novi sezoni lige Aba sodeluje 18 moštev, ki so jih razdelili v dve skupini in tekmujejo podobno kot v evropskem pokalu. Vsako čaka 16 tekem, med najboljših osem pa se bodo uvrstila prva štiri iz vsake skupine.

Žreb je določil, da sta ljubljanska kluba v isti skupini (Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Dunaj), Krka pa s Partizanom, Dubajem, Clujem, Studentskim centrom, Igokeo, FMP, Borcem ter Splitom.

Po prvem delu, ki bo trajal do začetka februarja, bodo ekipe v nadaljevanju razdeljene v skupino za prvaka in obstanek. Čaka jih novih osem oziroma deset tekem. Šele nato sledi končnica, ki še nima točno določenega sistema.

Slovenija ima svoje predstavnike še v štirih klubih. Zoran Dragić je član Splita, Žiga Dimec igra v Čačku, Gregor Glas že omenjenega Dunaja, Urban Kroflič pa v igra v Beogradu pri Megi.

Liga ABA, 1. krog:

Petek, 3. oktober:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja 5. oktober:

Ponedeljek, 6. oktober:

Lestvica: