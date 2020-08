Lakovič obnavlja ekipo

Ratiopharm Ulm je naznanil novi potezi v poletnem košarkarskem prestopnem roku. Vrste polfinalista nemškega prvenstva sta okrepila 22-letni branilec Trey Landers, ki prihaja iz lige NCAA, ter pet let starejši John Petrucelli (nazadnje Hapoel Be'er Sheva). Že pred tem sta se ekipi slovenskega trenerja Jake Lakoviča pridružila branilec Troy Caupain center Isaiah Wilkins.

Maj Kovačevič ostaja na Hrvaškem

Slovenski branilec Maj Kovačevič se s Splitom ne bo vrnil v ligo ABA. Izkušeni 30-letni košarkar, ki je nosil tudi drese Krke, Slovana in Zadra, se iz Dalmacije seli v zagrebško predmestje, natančneje v Veliko Gorico. Pri tamkajšnjem KK Gorica bo njegov trener nekdanji hrvaški reprezentant Josip Sesar.

Vlado Janković Foto: Sportida

Jankoviću nova pogodba

Srbski krilni košarkar z grškim potnim listom Vlado Janković in atenski AEK sta dosegla dogovor o novi dveletni pogodbi. Izkušeni 202 cm visoki igralec je sicer večji del svoje kariere preigral v Grčiji. Pečat je pustil v Panioniosu, bil pa je tudi član atenskega Panathinaikosa. Po španski izkušnji (Valencia in Andorra) se je v AEK preselil leta 2019. Po novem bo njegov soigralec tudi Matt Lojeski iz Tofaša.

Cibona vendarle ne bo le hrvaška

Med klubi, ki so že začeli priprave na novo sezono, je tudi zagrebška Cibona. Klub, ki mu je grozil celo propad, je dodobra prevetril ekipo in stavi predvsem na domače igralce. A ne v celoti. Nekdanje evropske prvake je namreč okrepil 32-letni ameriški organizator igre Ronald Moore, ki je desetletje potuje po Evropi. Njegov zadnji delodajalec je bil Orthez. Cibono so sicer okrepili še Toni Nakić, Mateo Drežnjak, Kristijan Krajina, Igor Marić in znanec iz domžalskega Heliosa Krešimir Radovčić.