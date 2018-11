"Ponosno nositi slovenski dres"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred današnjim obračunom so košarkarji Ukrajine v boljšem položaju od aktualnih evropskih prvakov iz Slovenije, ki so v kvalifikacijski skupini I na zadnjem mestu. Tudi po njem se stanje ne bo spremenilo, a v slovenskem taboru upajo, da bodo le prišli do tretje zmage.

Ukrajina je s štirimi zmagami skupaj s Črno goro na četrtem mestu skupine I, za drugo Latvijo, ki bi šla v tem trenutku še na svetovno prvenstvo, zaostaja za zmago.

Slovenija je v bistveno slabšem položaju in pri le dveh zmagah. Veliko stvari bi se moralo poklopiti, da bi naša izbrana vrsta dejansko pristala na Kitajskem 2019.

S spremenjeno zasedbo, predvsem pa mlado, se je selektor Rado Trifunović podal v Zaporožje, kjer bo danes tekma ob 18. uri, iskat pot do tretje zmage.

Dvoboj bo poseben za ukrajinskega košarkarja Issufa Sanona, ki je sicer član Petrol Olimpije: "Mislim, da bo zelo dobra tekma. Vsi smo pozitivni. Našim navijačem se bomo prikazali v najlepši možni luči. Slovenija ima nekaj zelo dobrih igralcev v ekipi. Z njimi igram v Sloveniji in poznam vse."

S ponosom nositi dres slovenske reprezentance

"Dati moramo svoj maksimum, s ponosom nositi dres slovenske reprezentance in uživati v igri," pred tekmo pravi Vlatko Čančar. Foto: Vid Ponikvar Reprezentanci bosta odigrali tekmo v prenovljeni dvorani Palača športov, ki so jo odprli oktobra in sprejme 3600 gledalcev. Domači naj bi imeli danes približno tri tisoč podpornikov.

"Pred nami je težko gostovanje. Vemo, da je Ukrajina fizično zelo močna ekipa. Naš cilj je, da se osredotočimo na svojo igro. Smo zelo pomlajeni in na igrišču nas morata krasiti dodatna energija in požrtvovalnost. Dati moramo svoj maksimum, s ponosom nositi dres slovenske reprezentance in uživati v igri," pred tekmo pravi Vlatko Čančar, od katerega se veliko pričakuje.

"Obe ekipi sta zelo spremenjeni. Več kot polovico jih manjka na obeh straneh. Vse se je v trenutku spremenilo, zato je težko napovedovati, kdo je favorit," pa je pazljiv v napovedih Vjačeslav Kravcov.

Slovenija in Ukrajina sta se v zgodovini pomerili 13-krat. Prva dva so dobili Ukrajinci, nadaljnjih 11 pa Slovenci.

Medsebojne tekme med Slovenijo in Ukrajino 11:2 Leon, 23. maj 1992, pripravljalna tekma: 69:89

Barcelona, 30. junij 1997 - EP 1997 (tekma za 13. mesto): 75:80

Dnepropetrovsk, 23. februar 2000 - kvalifikacije za EP 2001: 76:63

Velenje, 24. januar 2001 - kvalifikacije za EP 2001: 96:73

Klaipeda, 1. september 2011, 2. kolo EP: 68:64

Domžale, 26. julij 2013, turnir Generali, pripravljalna tekma: 74:46

Ljubljana, 21. septembra 2013, tekma za 5. mesto EP 2013: 69:63

Rogaška Slatina, 26. julija 2014, pripravljalna tekma: 64:51

Koper, 21. avgust 2015 - pripravljalna tekma: 66:60

Celje, 7. september 2016, 3. kolo kvalifikacij za EP 2017: 84:77

Kijev, 17. september 2016, 6. kolo kvalifikacij za EP 2017: 80:69

Opatija, 13. avgust 2017, pripravljalna tekma: 78:67

Istanbul, 9. september 2017, osmina finala EP 2017: 79:55

