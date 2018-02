V živo: Slovenija ušla, bo to dovolj za zmago?

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, skupina A

Črna gora : Slovenija 51:57 (51:55, 29:32, 13:16)

Slovenci so prvi polčas dobili za tri točke. Najbolj razpoložen v prvem polčasu je bil Gašper Vidmar, ki je že pri devetih točkah, sedem ji je dodal Klemen Prepelič, šest pa z dvema trojkama Edo Murić.



Najbolje v skupini A kaže Špancem, ki so premagali tako Črno goro, Slovenijo kot tudi Belorusijo. Ob predpostavki, da bo Belorusija zadnja v tej skupini, bodo v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo odpotovale prav omenjene izbrane vrste.

In dosežki na medsebojnih tekmah bodo prinesle s seboj v novo skupino, v kateri se bodo združile s tremi reprezentancami skupine B (Turčija, Ukrajina, Latvija in Švedska). In iz te skupine bodo nato tri ekipe odpotovale na svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2019 gostila Kitajska.

Zato ima današnji obračun s Črno goro za izbrance Rada Trifunovića dvojno vrednost.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, skupina A Petek 20.00, Črna gora – Slovenija



Belorusija : Španija 82:84

Kudraucau 18, Liutič 15; Colom 17, Beiran 13

Lestvica 1.Španija 3 tekme – 6 točk 2. Črna gora 2 – 3 3. Slovenija 2 – 3 4. Belorusija 3 - 3