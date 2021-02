Tekma z Islandijo ni nepomembna

Slovenske košarkarice danes ob 17. uri čaka še zadnja tekma v kvalifikacijah za 38. evropsko prvenstvo. Čeprav so si že zagotovile udeležbo med šestnajstimi najboljšimi ekipami stare celine in prvo mesto v kvalifikacijski skupini, tekma z Islandijo vendarle ne bo nepomembna.

Lestvica Mednarodne košarkarske zveze, ki služi za razvrščanje ekip v kakovostne bobne na žrebu za evropsko prvenstvo, se spreminja po vsakem kvalifikacijskem ciklu oziroma vsaki tekmi. Slovenija je na zadnji objavljeni lestvici Fiba iz decembra 2020 na zanjo rekordnem 30. mestu in osemnajstem v Evropi. Z dvema novima zmagama se lahko zavihti še višje in si za žreb skupin za eurobasket, ki naj bi bil 8. marca, zagotovi boljše izhodišče.

Zmaga proti igralkam Islandije, ki še nimajo zmage v teh kvalifikacijah in ki so prvo tekmo s Slovenijo izgubile s 36 točkami razlike, je bolj ali manj le formalnost. Trener Slavko Duščak, ki nadomešča obolelega glavnega stratega Damirja Grgića, bo priložnost verjetno ponudil vsem razpoložljivim igralkam, oziroma odpočil tiste, ki so nosile glavno breme v četrtek proti Bolgariji. To tekmo je Slovenija dobila z 71:66.

Slovenija bo od 17. do 27. junija v Valencii in Strasbourgu tretjič zapored igrala na evropskem prvenstvu. Cilj igralk in strokovnega vodstva bo izboljšati uvrstitev s prejšnjega prvenstva v Srbiji, ko je Slovenija za las zgrešil četrtfinale in zasedla deseto mesto, želja pa zagotovo še korak dlje, morda celo medalja.