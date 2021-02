Slovenci za konec uspešnih kvalifikacij nad Ukrajino, Madžari končali avstrijske upe

Slovenska košarkarska reprezentanca bo po četrtkovi zmagi nad Madžarsko v soboto ob 15. uri v Kijevu odigrala zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Nasproti ji bodo stali gostitelji Ukrajinci, ki so si prav tako zagotovili vstopnico za EP. Do te so v petek prišli še Madžari, ki so po podaljšku strli Avstrijo in pokopali še zadnje avstrijske upe za nastop na prvenstvu stare celine.