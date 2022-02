Slovenski košarkarji v boj za nujno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška košarkarska reprezentanca ima danes popravni izpit. V četrtem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 se bo v Kopru ob 17.30 drugič v štirih dneh pomerila s Finsko. Na drugi tekmi v skupini C se bosta pomerili Švedska in Hrvaška, ki je po treh tekmah še brez zmage.

Cilj je zmaga z več kot desetimi točkami razlike. Čeprav je do konca kvalifikacij še dovolj tekem, pa je lahko tudi medsebojna razlika v koših pomembna za osvojitev ene od 12 evropskih vozovnic za zaključni turnir najboljših 32 reprezentanc sveta, ki se bodo srečale konec avgusta in septembra prihodnje leto v Aziji.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so v novembrskem ciklusu premagali Hrvaško v Zagrebu in Švedsko v Kopru, v petek pa so v Helsinkih izgubili s Finsko s 76:86.

V prvem delu kvalifikacij se bo Slovenija konec junija in v začetku avgusta srečala še s Hrvaško doma in Švedsko na tujem, nato pa jo že konec avgusta, tik pred evropskim prvenstvom v Nemčiji, verjetno čakajo naslednji izzivi proti najboljšim trem ekipam iz skupine D - Izraelu, Nemčiji, Poljski ali Estoniji.

Na svetovno prvenstvo, ki bo naslednjo leto potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, se bo uvrstilo dvanajst evropskih reprezentanc oziroma prve tri iz vsake šestčlanske skupine drugega dela.