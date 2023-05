Domžalčani za biti ali ne biti

Kvalifikacije za ligo ABA, druga tekma:

Torek, 2. maj:

Čeprav so košarkarji Helios Suns, ki so v drugi ligi ABA osvojili drugo mesto, na prvi tekmi kvalifikacij proti predzadnjemu moštvu lige ABA Borcu iz Čačka izgubili z 78:96, so v petek pred domačimi navijači pokazali odlično predstavo, ki so jo kronali z zmago s 107:101 s tem pa so izsilili tretjo odločilno tekmo kvalifikacij, ki bo odločila, kdo bo naslednjo sezono nastopal v elitni konkurenci in kdo v drugoligaški.

Helios je do zdaj sedem sezon preživel v ligi ABA, najboljši izkupiček pa je imel v sezoni leta 2007, ko je tekmovanje sklenil na osmem mestu. V drugi ligi ABA pa se meri zadnjih pet sezon. Domžalska ekipa je po rednem delu druge lige ABA sicer osvojila prvo mesto, saj je v rednem delu na 13 tekmah izgubila le enkrat, v finalu pa je zatem po pravi drami in podaljšku z 82:83 morala priznati premoč Krki. Ti so si z naslovom v drugi ligi ABA izborili mesto v elitni ligi ABA v prihodnji sezoni. V primeru končnega uspeha proti Borcu bo Helios ob Cedeviti Olimpiji tretji slovenski predstavnik v tem tekmovanju.

