Slovenke se ne dajo: po zmagi nad Romunijo z eno nogo že na EP!

Kvalifikacije za EP, 4. krog

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca tudi po četrtem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo ostaja neporažena in je tako z nogo in pol že udeleženka zaključnega turnirja najboljših šestnajstih reprezentanc, ki bo junija 2019 v Srbiji in Latviji. V Celju je premagala Romunijo 78:70 (13:17, 39:39, 60:54).