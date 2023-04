Nova, a hkrati tudi zadnja priložnost za Helios

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kvalifikacije za ligo ABA, druga tekma:

Petek, 28. april:

Na prvi tekmi je Borac pred domači navijači vodil vso tekmo, tudi z več kot 20 točkami prednosti. Helios se je sicer v drugem polčasu večkrat približal, a so domači košarkarji vedno znova odgovorili in se na koncu veselili zaslužene zmage. Helios je v Čačku izgubil kar 21 žog, gostitelji le devet.

V primeru izenačenja na 1:1 bo odločilna tretja tekma 2. maja v Čačku ob 18. uri.

Helios je do zdaj sedem sezon preživel v ligi ABA, najboljši izkupiček pa je imel v sezoni leta 2007, ko je tekmovanje sklenil na osmem mestu. V drugi ligi ABA pa se meri zadnjih pet sezon. Domžalska ekipa je po rednem delu druge lige ABA sicer osvojila prvo mesto, saj je v rednem delu na 13 tekmah izgubila le enkrat, v finalu pa je zatem po pravi drami in podaljšku z 82:83 morala priznati premoč Krki. Ti so si z naslovom v drugi ligi ABA izborili mesto v elitni ligi ABA v prihodnji sezoni. V primeru končnega uspeha proti Borcu bo Helios ob Cedeviti Olimpiji tretji slovenski predstavnik v tem tekmovanju.

