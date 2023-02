Slovenski košarkarji gostujejo v Estoniji

Srečanje ne bo imelo pretiranega tekmovalnega naboja, saj je Slovenija že uvrščena na turnir najboljših 32 ekip na svetu, ki bo od 25. avgusta do 10. septembra v Aziji, Estonija pa je zadnja v skupini J. Iz nje bosta napredovali še Finska in Nemčija.

Slovenija, ki je prvo tekmo proti Estoniji lani poleti v Celju dobila s 104:83, bo nastopila v močno spremenjeni zasedbi. Poleg članov ekip lige NBA in evrolige namreč manjka tudi večina igralcev Cedevite Olimpije, med njimi kapetan Edo Murić, Zoran Dragić in Jan Kosi. Prav tako ni Jordana Morgana, ki igra za turški Konyaspor, Jake Blažiča, ki se šele vrača po trimesečni odsotnosti zaradi poškodbe, in Žige Dimca, ki si kruh služi na Japonskem.

Slovenska reprezentanca za tekmo z Estonijo: Saša Ciani, Gregor Glas, Robert Jurković, Urban Klavžar, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Petar Vujačić.

Mladi izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so odločeni, da nadaljujejo zmagoviti niz iz novembra, ko so si z zmagama v Izraelu ter doma proti Nemčiji zagotovili četrto udeležbo na SP v zgodovini Slovenije.

"Tokratna reprezentančna zasedba je res zelo mlada. Imajo pa vsi ti fantje ogromno željo po dokazovanju, kar kažejo že na treningih. Motiva jim prav gotovo ne bo manjkalo, tudi kakovost igralcev ni sporna. V teh dneh smo se skušali čim bolj uigrati. Igrati moramo enostavno in učinkovito. Že v Celju, ko smo igrali poleti, smo videli, da ima Estonija zelo homogeno ekipo. Vedo, kaj hočejo. Igrajo agresivno in so zelo dobri strelci z razdalje. Želim si, da bi tekmo odigrali zbrano in bili pripravljeni na stvari, ki jih tekmeci delajo najbolje, ter te seveda čim bolj omejili," je pred srečanjem dejal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija bo kvalifikacije končala v ponedeljek ob 18. uri v Kopru s tekmo proti Izraelu. Žreb skupin za SP bo 29. aprila v Manili.

Kvalifikacije za SP 2023, 5. krog

Lestvica:

1. Nemčija* 10 tekem - 8 zmag

2. Finska* 10 - 8

3. Slovenija* 10 - 7

4. Švedska 10 - 5

5. Izrael 10 - 3

6. Estonija 10 - 2 *že uvrščena na SP

