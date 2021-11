Slovenski košarkarji v Kopru v boj za drugo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so na prvi tekmi ugnali Hrvaško.

Slovenija kot četrta reprezentanca na svetu je v četrtek upravičila vlogo favorita proti 21. z lestvice Fiba (76:74), Švedska (57.) pa je presenetljivo gladko ugnala 34. ekipo sveta z 72:62.

V kvalifikacijah za SP, ki ga bodo od 25. avgusta do 10. septembra 2023 gostile Indonezija, Japonska in Filipini, bo večina ekip odigrala dvanajst tekem, glede na to, da se rezultati iz prvega dela (v drugi del se uvrstijo po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine) prenašajo v nadaljevanje, pa je vsaka tekma pomembna.