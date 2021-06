Slovenski košarkarji že v nizkem štartu, danes prvi tekmi

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v sredo začela z nastopi na kvalifikacijah za olimpijske igre, ko se bo ob 15.30 pomerila z Angolo. Že danes pa bosta na parketu v Kaunasu odigrani dveh tekmi. Najprej se bosta v skupini B pomerili Poljska in Angola, nato pa v skupini A, ki se bo v nadaljevanju križala s slovensko, še Litva in Venezuela.

Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma.

Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas, olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30 Poljska – Angola

18.30 Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30 Angola – Slovenija

18.30 Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30 Slovenija – Poljska

18.30 Južna Koreja – Litva



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30 finale