Slovenski košarkarji odločno v boj z Ukrajinci

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes in jutri v ljubljanskem mehurčku odigrala dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2022. Prvi tekmec v Stožicah bo danes Ukrajina. Tekma se bo začela ob 20.10.

Zadnje dogajanje v ljubljanskem mehurčku ter sprememba tekmeca - namesto z Madžarsko, ki je morala zapustiti mehurček zaradi več okužb v reprezentanci, bo Slovenija igrala z Avstrijo - slovenskih reprezentantov ni vrgla iz tira. Igralci in strokovni štab so trdno odločeni, da dosežejo dve zmagi in se tako močno približajo enemu od prvih treh mest v štiričlanski skupini, ki vodijo na EP.