V igri nov zgodovinski dosežek Slovenk?

Košarkarice Slovenije bodo danes ob 18. uri na Kodeljevem v Ljubljani odigrale predzadnjo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na katerega so že uvrščene, saj bo to junija potekalo v Sloveniji. Obračun z Albanijo bo priložnost za uigravanje mlajših članic, morda pa tudi za nov zgodovinski rekord.

Albanske košarkarice so najslabša ekipa v skupini, verjetno pa tudi v kvalifikacijah. Na štirih tekmah so skupaj dosegle vsega 141 točk, prejele pa 528, kar pomeni, da so štiri tekme izgubile s povprečno razliko dobrih 96 točk.

Slovenija jih je na prvi tekmi v Draču novembra 2021 premagala s 127:28. To je bila najvišja zmaga Slovenije v zgodovini na uradnih tekmah ter rekord po doseženih točkah.

Najvišji zmagi Slovenije do tedaj sta bili 105:28 iz leta 2003 proti Južnoafriški republiki ter 80:21 leta 2001 proti Madagaskarju.

Slovenija bo kvalifikacije, v katerih je do zdaj dosegla dve zmagi - premagala je še Poljsko v gosteh z 78:71, končala v nedeljo prav proti Poljski. Tekma bo znova na Kodeljevem ob 17. uri.