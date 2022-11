Krka le enkrat vodila in dobila slovenski obračun

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Krke so uspešno končali drugi turnir lige Aba 2 v Sarajevu. V slovenskem obračunu so po velikem preobratu v drugem polčasu premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 66:63 (14:27, 24:45, 47:59).

Novomeščani, ki so v zaključku prvega dela zaostajali že s 23 točkami razlike, so drugi del dobili z 42:18, zadnjo četrtino pa z 19:4. Prvič na tekmi so povedli 24 sekund pred koncem, ko je trojko za končni rezultat zadel Rok Stipčević.

Krka ima po petih tekmah prav toliko zmag, Ggd Šenčur pa ostaja na dnu razpredelnice z izkupičkom 0-5.

Pri Krki sta bila v napadu najbolj razpoložena Miha Škedelj z 18 točkami in Mate Vucić, ki jih je dosegel 16 (12 skokov). Za Ggd Šenčur je 12 točk zbral Dino Murić, dve manj pa Emir Ahmedović.

