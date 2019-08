Po desetletju v ligi NBA se vrača domov

Ekipo Maccabija je pred začetkom nove sezone okrepil Omri Casspi. 31-letni košarkar se v Izrael vrača po desetih sezonah v ligi NBA. Casspi je bil prvi izraelski košarkar, ki je zaigral v ligi NBA, v desetih sezonah je nastopil na 588 tekmah, med drugim pa je igral za Sacramento, Houston, Minnesoto, Golden State, nazadnje pa je igral za Memphis, ki pa ga je februarja odslovil. Kot kapetan izraelske reprezentance je nastopil tudi na evropskem prvenstvu pred dvema letoma, ko je Slovenija osvojila zlato odličje.

David Kralj (levo) se seli v Domžale. Foto: Grega Valančič/Sportida Mladi košarkar Cedevite Olimpije David Kralj, ki je v Ljubljano prišel v minuli sezoni, bo tekmovalno sezono 2019/20 kot posojeni košarkar začel v domžalskem Heliosu. Moštvo Cedevite Olimpije je v sredo uradno začelo s pripravami na novo tekmovalno sezono, priprave pa je z Olimpijo začel tudi 20-letni Kralj, ki pa bo vsaj v začetku prihajajoče sezone nosil dres domžalskega Helios Suns kot posojeni igralec ljubljanskega kluba. Obenem pa sta se kluba dogovorila, da se lahko Kralj ob začetku drugega dela slovenskega državnega prvenstva vrne v Stožice.

Domžalski klub sta pred začetkom sezone med drugim okrepila tudi 23-letni Milan Kovačević in leto mlajši košarkar Krešimir Radovčić.

Ameriški branilec Mike James je podpisal enoletno pogodbo z moskovskim CSKA-jem. James je v prejšnji sezoni odlično branil barve Olimpie Milano. Bil je najboljši strelec evrolige (19,8 točke) in bil zato nagrajen s pokalom Alphonso Ford. Povprečno je vknjižil tudi 6,4 podaje (drugi najboljši), prav tako je bil na vrhu v še nekaj drugih statističnih prvinah (met za tri, met iz igre, prosti meti, igralni čas), bil pa je tudi tretji najboljši v ukradenih žogah.

