Prepelić in Omić skupaj proti Olimpiji

Kmalu naj bi bilo konec ugibanj o tem, kje bo svojo košarkarsko pot nadaljeval Klemen Prepelić, za katerega naj v Realu ne bi bilo več prostora. Več španskih medijev, med njimi tudi Marca, zatrjujejo, da se bo preselil v Joventut. V klubu iz Badalone bi tako združil moči z nekdanjim klubskim in reprezentančnim soigralcem Alenom Omićem. Joventut bo v novi sezoni igra tudi v EuroCupu, kjer mu je žreb namenil skupino z ljubljansko Olimpijo.

Nekdanji evropski klubski prvak sicer gradi močno ekipo. V tem prestopnem roku sta klub iz Badalone ob Omiću okrepila tudi Nikos Zisis in Kerem Kanter, sicer brat bolj znanega Enesa.

Vidmar je dobil novo konkurenco

Ob koncu preteklega tedna je kapetan slovenske reprezentance Gašper Vidmar podpisal pogodbo z italijanskim prvakom. Kmalu zatem pa je beneški Reyer naznanil novo okrepitev. Tudi v tem primeru na centrskem položaju. Vidmarjev soigralce in tekmec za minute na parketu je postal 28-letni Francesco Pellegrino, ki je do sedaj igral za videmski GSA Amici.

Mornar pripeljal Američana

Črnogorski predstavnik v ligi ABA Mornar je pripeljal novo okrepitev. V njihovih vrstah bo igral Američan Darington Hobson, ki je bil v pretekli sezoni v Italiji in za Torino igral odlično. V Eurocupu je v povprečju dosegal 15 točk in 10 skokov na tekmo, v italijanskem prvenstvu pa je njegova statistika znašala 12.7 točke, 5,1 skoka in 4,3 asistence na tekmo.

31-letni krilni košarkar je bil leta 2010 kot 37. izbran na naboru lige NBA, a je za Milwaukee Bucska zaigral le na petih tekmah.

Medtem ko je že lep čas znano, da se bodo iz Zagreba v Ljubljano skupaj z blagovno znamko Cedevita in trenerjem Slavenom Rimcem preselili tudi Edo Murić, Filip Krušlin in Andrija Stipanović, pa je športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović potrdil, kdo iz slovenskega partnerja v košarkarski fuziji desetletja ostaja v zmajevem gnezdu. Na pripravah namreč pričakujejo ukrajinskega reprezentanta Issufa Sanona ter Slovenca Davida Kranja in Petra Vujačića. "Začeli bodo pripravljalno obdobje, potem pa bomo videli, ali bi bilo dobro, da gredo na posojo, ali bodo ostali s člansko ekipo," pravi Bečirović, ki je z večino "staroselcev" s pogodbami že našel skupni jezik za prekinitev sodelovanja.

Nov obraz v Domžalah

Domžalski Helios je v svoje vrste iz ljubljanskuh Parkljev pripeljal 23-letnega Milana Kovačevića. Gre za nekdanjega mladinca Slovana, ki je igra tudi za Grosuplje in Sežano. "Milana smo si že nekaj časa želeli videti v naših vrstah. Bil je eden najboljših posameznikov v 2. SKL, zdaj pa je prav, da dobi priložnost še ligo višje. Gre za še enega nadarjenega igralca, v katerem vidimo ogromno potenciala. Igra z glavo, razume košarko in vem, da se bo hitro vklopil v naš sistem," je novinca pozdravil trener Domžalčanov Dejan Jakara.

Niels Giffey ali berlinska večna zvestoba

Tyler Cavanaugh, Marcus Eriksson in Makai Mason so novi člani berlinske Albe. Ob trenerju Aitu Garcii Renesesu jih tam čaka tudi Niels Giffey, ki je z berlinskim klubom podpisal novo pogodbo. Nemški reprezentant, ki je junija dopolnil 28 let, je ob tem tudi igralec z najdaljšim stažem v Albi. Sprva je sicer igral za Lichterfelde, a se je že leta 2008 preselil v Berlin. Vmes ga je pot vodila v ZDA, kjer je igral za univerzo Connecticut, nato pa se je leta 2014 vrnil v Albo.

LeDay iz Pireja v Kaunas

Ameriški center Zach LeDay se kot močna okrepitev iz pirejskega Olympiacosa seli v Žalgiris iz Kaunasa. Z Litovci je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. Gre za košarkarja, ki je v pretekli sezoni navdušil predvsem s predstavo proti Budućnosti, na kateri je vknjižil statistični indeks 42 (28 točk, osem skokov ter po dve asistenci in blokadi).

Ukić ostaja v Franciji

Izkušeni hrvaški branilec Roko Leni Ukić bo kariero nadaljeval pri francoskem prvoligašu Antibes Sharks. Na francoski jug se seli iz Pariza, kjer je v zadnji sezoni igral za tamkajšnji Metropolitans. V dolgoletni karieri je 34-letni Dalmatinec igral še za domači Split, Baskonio, Barcelono, rimski Virtus, Toronto, Milwaukee, Fenerbahče, Panathinaikos, Cedevito, Varese, AEK in Cantu.

Iz druge avstrijske igre v Zlatorog

Pri Zlatorogu pospešeno sestavljajo igralsko zasedbo za novo sezono. Na položaju krilnega centra bo v Treh lilijah igral 201 cm visoki Jaka Štembergar. Prihaja iz celovškega Koša, s katerim je igral v drugi avstrijski ligi. Pred tem je bil član ljubljanske Ilirije.