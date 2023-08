Nova mlada okrepitev: Lampret po novem za LTH Castings

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

KOŠARKARSKA TRŽNICA, 21.8. do 28.8.

Slovenski košarkarski prvoligaš LTH Castings je v svoje vrste dodal še enega mladega domačega talenta. V Škofji Loki se bo pod vodstvom trenerja Luke Bassina kalil 19-letni Luka Lampret, so sporočili iz škofjeloškega kluba.

Luka Lampret po Elvisu Keriću in Luki Filipiču predstavlja tretjo svežo moč v dresu Castingsa za prihajajočo sezono 2023/24, v kateri bo škofjeloški klub še drugo leto zapored nastopal v Ligi Nova KBM.

"Ob prestopu se zahvaljujem klubu za zaupanje in priložnost, ki mi veliko pomenita. Prav tako pa že nestrpno pričakujem sezono, v kateri vem, da bomo z ekipo na vsaki tekmi dali vse od sebe in si z borbo in trudom priborili obstanek med slovensko košarkarsko elito," je ob podpisu pogodbe z novim delodajalcem povedal Lampret.

Lampret, ki je v preteklih sezonah nosil dres kluba Janče, bo za LTH Castings nastopal tako v članski kot tudi v mladinski kategoriji. Letos je z mladinsko ekipo Janč osvojil državno prvenstvo, s člani pa se v 2. SKL prebil vse do polfinala. V povprečju je na tekmo na parketu prebil 25 minut, v tem času pa dosegal po 8,6 točke, pet skokov in 1,3 podaje.

