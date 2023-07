Domžalčani imajo novega trenerja

Domžalčane bo vodil Damjan Novaković

V nizu sprememb v klubskem kadru so pri Helios Suns razrešili tudi trenersko vprašanje. Po slovesu Dejana Jakare bo Domžalčane s trenerske klopi vodil Damjan Novaković.

"Klubsko vodstvo se je odločilo za strokovnjaka, ki združuje izkušnje z modernim pogledom na igro, je lahko kos nalogam v mednarodnih tekmovanjih in s svojim poznavanjem košarkarskega okolja ter občutkom za kolektivno delo z vsemi generacijami igralcev vnaša zanesljivost v nadaljevanje uspešnega projekta domžalskega športnega ponosa," so zapisali na uradni spletni strani.

"Zavedam se, kako dobre rezultate je klub dosegal v preteklem obdobju, in zelo cenim delo svojega predhodnika. Vem, da me čaka težka in odgovorna naloga, ki pa se je ne bojim. Hvaležen sem vodstvu kluba, da jo je zaupalo prav meni. Cilji Heliosa so vedno visoki in naša naloga ostaja, da dihamo za ovratnik obema kluboma v ligah ABA 1 in ABA 2, ki bo, kot kaže, še močnejša. Moramo se boriti po najboljših močeh in se prebiti do playoffa, kjer pa je vedno mogoče vse. Dobro se zavedam pomena vključevanja mladih igralcev v člansko ekipo, čemur bom zavestno sledil. Pred domžalskimi navijači je bilo vedno lepo nastopati kot nasprotnik, užitek je bilo spremljati tekme v polni 'Komunali' kot gledalec, še bolj pa se veselim naše skupne poti v novi vlogi," je za uradno spletno stran kluba dejal Novaković.

Ta se je s košarko začel ukvarjati v domačem Mostarju, nastopal pa tudi za Borac iz Banjaluke in Široki Brijeg. Leta 1991 se je preselil v Slovenijo, kjer je igral za Rogaško Donat MG in Zagorje. Večino kariere je nato preživel pri Šentjurju, kjer je v sezoni 2005/2006 tudi začel trenersko pot. Velik pečat je pustil v Rogaški, kjer je deloval med leti 2013 in 2020, lani pa znova vodil ekipo Šentjurja.

Uradno slovo Micića od Anadolu Efesa

Srbski košarkar Vasilije Micić bo svojo kariero nadaljeval čez lužo, saj bo v novi sezoni oblekel dres Oklahome City Thunder, ki je že pred tem imela pravice za 29-letnega Srba. Micića z Oklahomo zdaj veže triletna pogodba v vrednosti 23,5 milijona dolarjev.

Vasilije Micić bo kariero nadaljeval v ligi NBA. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Srb se je na družbenih omrežjih z ganljivim zapisom poslovil od dozdajšnjega kluba Anadolu Efesa, pri katerem je v letih 2021 in 2022 osvojil evroligo in hkrati tudi postal MVP finalnega turnirja. Pri turški ekipi je Micić preživel zadnjih pet let. "Nimam besed, s katerimi bi opisal, kako sem užival v vsakem trenutku v tem klubu in kako sem hvaležen. Rad bi se zahvalil vsem soigralcem, vsem v štabu in navijačem. Za vedno bom otrok Anadolu Efesa, se vidimo kmalu," je med drugim zapisal Srb.

Micić je v zadnji sezoni evrolige igral na 31 tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 16 točk, 3,2 skoka in 5,4 asistence na tekmo. Pred tem je med drugim igral tudi za Mego, Crveno zvezedo in Žalgiris.

Žakelj ostaja v Črni gori

Andrej Žakelj ostaja na klopi ABA-ligaša SC Derbya. Slovenski trener je v zadnjih dveh sezonah poskrbel za največje uspehe črnogorskega kluba, ki se je v pretekli sezoni uvrstil v izločilne boje v ligi ABA in bil blizu presenečenja proti kasnejšemu prvaku Partizanu. Žakelj je s klubom podaljšal sodelovanje še za tri leta, pred tem pa je kot glavni trener med drugim vodil Lastovko, Start Lublik, Podčetrtek, Šentjur in Koper Primorsko, opravljal pa je tudi vlogo pomočnika pri Olimpiji in Hopsih.

