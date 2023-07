Olimpija, Krka in Helios dopolnjujejo igralski kader

Na igralnem položaju centra oziroma krilnega centra je članska ekipa Cedevite Olimpije močnejša za Shawna Jonesa. Jones, rojen v Združenih državah Amerike, ima od leta 2016 tudi potni list Kosova, s kosovsko reprezentanco pa je nastopal v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 in predkvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023. Zadnjo sezono je končal pri izraelskem Hapoelu Haifi, v sezoni 2021/22 pa je nosil dres Splita. Z ljubljanskim kolektivom je Jones podpisal enoletno pogodbo.

"Shawn Jones je igralec, ki že vrsto igra v Evropi, obenem pa je v svoji karieri že uspešno sodeloval z našim glavnim trenerjem in upam, da bo enako tudi pri nas v Cedeviti Olimpiji. Jones je zelo koristen igralec, ki igra z veliko energije. Menim, da bo imel velik pomen predvsem za naše mlade igralce na igralnih položajih krilnega centra in centra, kjer jim bo tako na tekmah kot treningih pomagal, da postanejo nosilci naše ekipe," je ob podpisu pogodbe z Jonesom povedal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.

Simone Pianigiani Foto: Daniel Novakovič/STA "Shawn Jones je vsestranski igralec, ki bo s svojimi spretnostmi in gibljivostjo zelo dober dodatek seznamu naših visokih igralcev, obenem pa verjamem, da se bo zelo dobro dopolnjeval s preostalimi igralci. Ima izkušnje z igranjem v Evropi in regionalni ligi, z njim pa sem sodeloval že v Jeruzalemu, zato ga poznam in vem, da je dober fant, ki rad trenira," je dejal glavni trener zmajev Simone Pianigiani.

"Navdušen in počaščen sem, da bom zaigral v dresu prestižnega kluba, ki ima dolgo tradicijo zmagovanja. V novi sezoni želimo nadaljevati to tradicijo. Komaj čakam, da se z ekipo zberemo, da znova vidim trenerja, spoznam soigralce in da se predstavimo navijačem. Veselim se vsakega dne v novi sezoni in prepričan sem, da je pred nami zelo lepo obdobju," je ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji dejal Jones.

V košarkarski ligi prvakov je v dresu Sassarija, Holona in Anwila skupno zbral 26 nastopov, najboljšo statistiko pa je imel v sezoni 2019/20, ko je na desetih tekmah v povprečju dosegal 10,7 točke in 7,5 skoka na tekmo. V sezoni 2022/23 je na sedmih tekmah Fibinega evropskega pokala v povprečju dosegal 11,1 točko, 6,7 skoka in 0,6 asistence na tekmo, v izraelskem državnem prvenstvu pa na 14 tekmah 11,4 točke in 5,9 skoka na tekmo. V Ligi ABA je v sezoni 2021/22 za Split zaigral na osmih tekmah, v povprečju na parketu preživel 22,4 minute ter dosegal 10,5 točke in 5,0 skoka na tekmo.

Pred dnevi je z Olimpijo podpisal že Sean Armand. Navijači ugibajo, da v Ljubljano prihaja še en Američan, Justin Cobbs, ki ima tudi črnogorski potni list, je na Twitterju objavil emotikone v barvah Cedevite Olimpije. Gre za nekdanjega člana Budućnosti.

🚨💚🧡 — Justin Cobbs (@JCobbs1) July 26, 2023

Mahkovic še naprej v Domžalah

Klub Helios Suns in Blaž Mahkovic sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja za vsaj prihodnji dve sezoni. Sezona 2023-2024 bo za Mahkovica že deveta v domžalskem dresu.

Blaž Mahkovic ostaja član Helios Suns. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vesel sem podaljšanja sodelovanja s klubom, kjer sem preživel večji del kariere. Verjamem, da bomo znova sestavili všečno ekipo ter skupaj naredili vse, da ohranimo čim boljše rezultate in da bomo še naprej razveseljevali zveste domače navijače," je dejal Mahkovic, ki je v torek še igral v dresu slovenske reprezentance proti Kitajski, nato pa ga je selektor Aleksander Sekulić črtal s seznama.

"Dobro je, da Mahkovic ostaja v Domžalah, kjer je bil steber ekipe več sezon. Tudi v nadaljevanju od njega pričakujem veliko, saj bo imel ob sebi mlado ekipo z velikim potencialom, ki pa potrebuje tudi izkušnje, ki jih Blaž gotovo prinaša," je ob podpisu pogodbe misli strnil trener Helios Suns Damjan Novaković.

Brown novi rekorder

Nikola Jokić Foto: AP / Guliverimage Nikola Jokić ne bo več lastnik najbolj donosne pogodbe v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu. To bo zdaj 26-letni branilec Jaylen Brown, ki niti ni prvi zvezdnik Boston Celticsov (to je Jayson Tatum). Brown, ki je doslej dvakrat nastopil na tekmi zvezdnikov lige NBA, je v minuli sezoni v povprečju dosegal 26,6 točke, 6,9 skoka in 3,5 podaje. Pa si je izboril maksimalno mogočo pogodbo. V petih letih bo prejel 304 milijone ameriških dolarjev (približno 273 milijonov evrov). Znesek je za ESPN potrdil njegov agent Jason Glushon. Pri Celticsih bo tako ostal do konca sezone 2028/2029. Že v prvi sezoni nove pogodbe (2024/2025) bo prejel več kot 50 milijonov.

Jokić je ob zadnjem podaljšanju pogodbe z Denver Nuggets podpisal za pet sezon in 276 milijonov ameriških dolarjev. Dončićeva trenutna pogodba za pet let pa bo slovenskemu asu prinesla 200 milijonov. Tako visok znesek pri Brownu je mogoč zaradi povišanja zgornje meje dovoljene proračunske kapice in zvišanja prihodkov lige. Naslednje poletje bo do tako imenovanega supermax podaljšanja pogodbe upravičen njegov soigralec, že omenjeni Jayson Tatum.

Dve novi moči v Novem mestu

Niko Bačvić Foto: Grega Valančič/Sportida V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil branilec, organizator igre 25-letni Niko Bačvić. Bačvić je med letoma 2013 in 2017 nosil dres Radenske Creativ Sobota, potem se je za eno sezono preselil v Slovenske Konjice. Dve leti (2018–2020) je bil član Mesarije Prunk Sežana, naslednji dve leti (2020–2022) pa Ilirije Ljubljana. V pretekli sezoni je nase vnovič opozoril v dresu Helios Suns, s katerimi je igral finale lige NKBM, pokala Spar in lige ABA 2. V regionalni ligi ABA 2 je odigral 16 tekem, v 25 minutah na srečanje je 11,9 točke dodal 2,8 skoka in 4,1 asistence ter 1,8 ukradene žoge.

"Prihod v novomeško Krko pomeni zame korak, če ne kar dva naprej na moji košarkarski poti. Igranje v Krki prinaša nove izzive. Klubu želim pomagati s svojo bojevitostjo, odgovornostjo in z mirnostjo v ključnih trenutkih," je dejal Bačvić. "Niko Bačvić je igralec, ki napreduje iz sezone v sezono. Temu primerno pa prevzema tudi odgovornost in kaže svoj potencial. Nanj smo bili pozorni že v lanski sezoni, ko je bil član Heliosa. S svojim pristopom, znanjem, odločnostjo in energičnostjo si je prislužil priložnost v našem klubu. Verjamem, da bo upravičil naše zaupanje," pa je povedal direktor kluba Jure Balažič.

Naslednja nova moč novomeške zasedbe pa je 23-letni in 203 centimetre visoki ameriški krilni center Jairus Hamilton. "V novi sezoni želimo igrati tudi atraktivno košarko. K temu bo svoje prispeval ameriški košarkar Hamilton, ki se je s svojimi konstantnimi igrami izkazal v zadnjih petih sezonah v ameriški študentski ligi NCAA," je novinca predstavil Balažić.

Hamilton je v petih sezonah v univerzitetni konkurenci zbral 147 tekem, v zadnji sezoni 33, od tega jih je 32 začel v prvi peterki. V povprečju je dosegal po 9,3 točke, pet skokov in 1,3 asistence na tekmo. "Priložnost, da zaigram v Krki, mi zelo veliko pomeni, saj svojo mednarodno kariero začenjam v kakovostni ekipi, prav tako pa se zavedam, da nas čakajo zahtevni tekmeci v sezoni, ki je pred nami. Veselim se prihoda v Novo mesto," je dejal Hamilton.

Klavžar k španskemu drugoligašu

Urban Klavžar Foto: Vid Ponikvar/Sportida Mladi slovenski reprezentant Urban Klavžar, ki se trenutno mudi na pripravah slovenske izbrane vrste, bo tako kot v pretekli sezoni tudi v prihajajoči ostal v Španiji, vendar bo dres Murcie, kjer je igral kot posojeni košarkar Reala, nosil barve drugoligaške ekipe Grupo Alega Cantabria. Tudi tam pa bo 19-letni košarkar igral kot posojeni član madridskega Reala.

