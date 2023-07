Nikola Jokić Foto: AP / Guliverimage Nikola Jokić ne bo več lastnik najbolj donosne pogodbe v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu. To bo zdaj 26-letni branilec Jaylen Brown, ki niti ni prvi zvezdnik Boston Celticsov (to je Jayson Tatum). Pa si je vendarle izboril maksimalno mogočo pogodbo. V petih letih bo prejel 304 milijone ameriških dolarjev (približno 273 milijonov evrov). Znesek je za ESPN potrdil njegov agent Jason Glushon. Pri Celticsih bo tako ostal do konca sezone 2028/2029. Že v prvi sezoni nove pogodbe (2024/2025) bo prejel več kot 50 milijonov.

Jokić je ob zadnjem podaljšanju pogodbe z Denver Nuggets podpisal za pet sezon in 276 milijonov ameriških dolarjev. Dončićeva trenutna pogodba za pet let pa bo slovenskemu asu prinesla 200 milijonov. Tako visok znesek pri Brownu je mogoč zaradi povišanja zgornje meje dovoljene proračunske kapice in zvišanja prihodkov lige. Naslednje poletje bo do tako imenovanega supermax podaljšanja pogodbe upravičen njegov soigralec, že omenjeni Jayson Tatum.

Nova moč v Novem mestu

Niko Bačvić Foto: Grega Valančič/Sportida V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil branilec, organizator igre 25-letni Niko Bačvić, so sporočili iz novomeškega kluba. Bačvić je med letoma 2013 in 2017 nosil dres Radenske Creativ Sobota, potem se je za eno sezono preselil v Slovenske Konjice. Dve leti (2018–2020) je bil član Mesarije Prunk Sežana, naslednji dve leti (2020–2022) pa Ilirije Ljubljana. V pretekli sezoni je nase vnovič opozoril v dresu Helios Suns, s katerimi je igral finale lige NKBM, pokala Spar in lige ABA 2. V regionalni ligi ABA 2 je odigral 16 tekem, v 25 minutah na srečanje je 11,9 točke dodal 2,8 skoka in 4,1 asistence ter 1,8 ukradene žoge.

"Prihod v novomeško Krko pomeni zame korak, če ne kar dva naprej na moji košarkarski poti. Igranje v Krki prinaša nove izzive. Klubu želim pomagati s svojo bojevitostjo, odgovornostjo in z mirnostjo v ključnih trenutkih," je za Krkino spletno stran dejal Bačvić.

"Niko Bačvić je igralec, ki napreduje iz sezone v sezono. Temu primerno pa prevzema tudi odgovornost in kaže svoj potencial. Nanj smo bili pozorni že v lanski sezoni, ko je bil član Heliosa. S svojim pristopom, znanjem, odločnostjo in energičnostjo si je prislužil priložnost v našem klubu. Verjamem, da bo upravičil naše zaupanje," pa je ob ob prihodu novinca povedal direktor kluba Jure Balažič.

Urban Klavžar Foto: Vid Ponikvar

Mladi slovenski reprezentant Urban Klavžar, ki se trenutno mudi na pripravah slovenske izbrane vrste, bo tako kot v pretekli sezoni tudi v prihajajoči ostal v Španiji, vendar bo dres Murcie, kjer je igral kot posojeni košarkar Reala, nosil barve drugoligaške ekipe Grupo Alega Cantabria. Tudi tam pa bo 19-letni košarkar igral kot posojeni član madridskega Reala.

