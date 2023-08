Rogaška predstavila Američana

Košarkarski klub Rogaška se je pred začetkom nove sezone lige Nova KBM okrepil z ameriškim košarkarjem Jordanom Sessionom. Američan bo zapolnil vrzel na centrskem položaju.

Članska ekipa Rogaške se je pred začetkom nove sezone okrepila še na centrskem položaju. V Rogaško Slatino prihaja Jordan Session. 📝



Sedemindvajsetletni in 203 cm visoki košarkar se je po igranju za Univerzo Georgia State najprej preizkusil na Otoku, kjer je igral za angleški Cheshire Phoenix. Nato je bil na Danskem član FOT Naestveda, v Mehiki pa je zastopal barve ekipe Rayos de Hermosillo, preden je pred dvema letoma okrepil norveški Ammerud.

Preteklo tekmovalno obdobje je preživel v Gruziji pri Batumiju, kjer je v povprečju dosegal 16 točk in 8 skokov na tekmo, so še zapisali na spletni strani kluba.

Rogaška je minulo sezono končala v četrtfinalu končnice državnega prvenstva, potem ko so jih z 2:0 v zmagah ustavili kasnejši finalisti Helios Suns. Ekipo iz Rogaške Slatine je poleti prevzel Dragiša Drobnjak.

Lamont West okrepil domžalske košarkarje

Domžalske košarkarje je okrepil 26-letni in 203 cm visoki Američan Lamont West, ki igra na poziciji krilnega centra in ga odlikujejo dobre fizične sposobnosti in met z razdalje, je v sporočilu za javnost zapisala v minuli sezoni drugouvrščena ekipa elitne domače lige Nova KBM. Helios Suns so s košarkarjem sklenil enoletno pogodbo.

West se je v lanski sezoni preizkušal v razvojnem delu lige NBA, kjer se ni obdržal dolgo. Igralec že ima nekaj izkušenj tudi iz bližnje regije, saj je v sezoni 2021/22 nastopal za Spars iz Ilidže v BiH. V državnem prvenstvu in ligi Aba 2 je v povprečju dosegal okoli 10 točk, 5 skokov in 1,3 ukradene žoge na tekmo.

"Iskali smo raznovrstnega košarkarja, saj naša ekipa ne bo sestavljena iz 12 profesionalcev, zato bo vsak od naših fantov marsikdaj moral pokrivati več igralnih pozicij. Lamont je na univerzi veljal za velikega talenta, ki pa mu kariera ni šla povsem po načrtih. V Domžalah ima lahko lepo priložnost za novo dokazovanje, nam pa pomaga do želenih rezultatov," je v zvezi s tem dejal trener Damjan Novaković.

"Zelo se veselim vrnitve v Evropo in nastopanja za ekipo Domžal, ki je v lanski sezoni navduševala z igrami in rezultati. Pripravljen sem na trdo delo in skupaj s soigralci dosegati čim več zmag v vseh tekmovanjih, kjer nastopamo," je dodal Američan.

Cedevita Olimpija z novo močjo

Cedevita Olimpija se je na položaju organizatorja igre okrepila z Nikolo Radičevićem, ki je zadnjo sezono preživel v španskem Bilbau. Srbski košarkar, ki se bo treningom zmajev pridružil v ponedeljek, je bil leta 2015 na naboru lige NBA s strani Denver Nuggets izbran kot 57. po vrsti, a v najmočnejši košarkarski ligi na svetu ni nikoli zaigral.

Nikola Radičević je novi član Cedevite Olimpije. Foto: Guliverimage

V tekmovalni sezoni 2022/23 je z Bilbaom zaigral na desetih tekmah lige prvakov in v povprečju vknjižil 5,2 točke 3,2 asistence in 0,9 skoka na obračun. Na 28 tekmah Lige ACB je dosegal 6,2 točke, 3,1 asistence in 1,5 skoka na tekmo.

"Po posoji Justusa Hollatza v Efes smo morali hitro reagirati in uspeli smo pripeljati podoben tip igralca, ki lahko igra na več igralnih položajih, njegov primarni pa je organizator igre. Nikola Radičević je veliko let igral v močnem španskem državnem prvenstvu, obenem pa je nastopal tudi v regionalni ligi, Evroligi in Evropskem pokalu, zato mu izkušenj ne manjka. Radičević zna povezati ekipo in menimo, da to lahko napravi tudi pri nas. Zagotovo gre za igralca, ki želi tekmovati, ima željo po zmagovanju, in veseli smo, da se nam je pridružil," je o novem članu v izjavi za klubsko stran dejal športni direktor Vlado Ilievski.

"Gre za igralca z izkušnjami z igranjem v regionalni ligi in v vseh močnih evropskih tekmovanjih, obenem pa je igralec, ki lahko pokrije več različnih igralnih položajev. S svojimi izkušnjami in sposobnostmi lahko na parketu pomaga vsaki ekipi. Verjamem, da bo enako veljalo tudi v našem primeru," je prepričan trener Simone Pianigiani.

Slovenski reprezentant tik pred začetkom SP našel nov klub

Tik pred začetkom prvenstva je klubski status pred novo sezono rešil Jakob Čebašek. Krilni igralec slovenske reprezentance bo nosil dres beloruskega Minska, ki igra v ligi VTB. Zadnjo sezono je bil 32-letni Čebašek član romunske Constante, kjer je v povprečju dosegel 11,2 točke in 4,5 skoka na tekmo, na parketu pa prebil 29 minut.

Jakob Čebašek se seli v Belorusijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hollatz v Turčijo

V prihajajoči tekmovalni sezoni 2023/24 se bo nemški reprezentant Justus Hollatz, ki je pred začetkom poletja postal član Cedevite Olimpije, kot posojeni košarkar ljubljanskega kluba kalil pri turškem Anadolu Efesu.

Justus Hollatz Foto: AP / Guliverimage

Nemški reprezentant Justus Hollatz, sicer rojen v Hamburgu, je v sezoni 2022/23 nosil dres Breogána, zaigral pa je na 34 tekmah Lige ACB in v povprečju dosegal 7,9 točke, 3,3 asistence in 2,1 skoka na tekmo. Hollatz ima tudi izkušnje z igranjem v Evropskem pokalu, kjer je nosil dres nemške ekipe Hamburg Towers.

Na prihajajočem svetovnem prvenstvu bo nastopal v dresu nemške reprezentance, za katero se je v članski konkurenci že predstavil v kvalifikacijah za EuroBasket 2022, na EuroBasketu 2022 in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023.

Nova mlada okrepitev: Lampret po novem za LTH Castings

Slovenski košarkarski prvoligaš LTH Castings je v svoje vrste dodal še enega mladega domačega talenta. V Škofji Loki se bo pod vodstvom trenerja Luke Bassina kalil 19-letni Luka Lampret, so sporočili iz škofjeloškega kluba.

Luka Lampret Foto: FIBA

Luka Lampret po Elvisu Keriću in Luki Filipiču predstavlja tretjo svežo moč v dresu Castingsa za prihajajočo sezono 2023/24, v kateri bo škofjeloški klub še drugo leto zapored nastopal v Ligi Nova KBM.

"Ob prestopu se zahvaljujem klubu za zaupanje in priložnost, ki mi veliko pomenita. Prav tako pa že nestrpno pričakujem sezono, v kateri vem, da bomo z ekipo na vsaki tekmi dali vse od sebe in si z borbo in trudom priborili obstanek med slovensko košarkarsko elito," je ob podpisu pogodbe z novim delodajalcem povedal Lampret.

Lampret, ki je v preteklih sezonah nosil dres kluba Janče, bo za LTH Castings nastopal tako v članski kot tudi v mladinski kategoriji. Letos je z mladinsko ekipo Janč osvojil državno prvenstvo, s člani pa se v 2. SKL prebil vse do polfinala. V povprečju je na tekmo na parketu prebil 25 minut, v tem času pa dosegal po 8,6 točke, pet skokov in 1,3 podaje.

