Tik pred začetkom SP razrešil vprašanje klubske prihodnosti

Slovenski reprezentant tik pred začetkom SP našel nov klub

Tik pred začetkom prvenstva je klubski status pred novo sezono rešil Jakob Čebašek. Krilni igralec slovenske reprezentance bo nosil dres beloruskega Minska, ki igra v ligi VTB. Zadnjo sezono je bil 32-letni Čebašek član romunske Constante, kjer je v povprečju dosegel 11,2 točke in 4,5 skoka na tekmo, na parketu pa prebil 29 minut.

Hollatz v Turčijo

V prihajajoči tekmovalni sezoni 2023/24 se bo nemški reprezentant Justus Hollatz, ki je pred začetkom poletja postal član Cedevite Olimpije, kot posojeni košarkar ljubljanskega kluba kalil pri turškem Anadolu Efesu.

Justus Hollatz Foto: AP / Guliverimage

Nemški reprezentant Justus Hollatz, sicer rojen v Hamburgu, je v sezoni 2022/23 nosil dres Breogána, zaigral pa je na 34 tekmah Lige ACB in v povprečju dosegal 7,9 točke, 3,3 asistence in 2,1 skoka na tekmo. Hollatz ima tudi izkušnje z igranjem v Evropskem pokalu, kjer je nosil dres nemške ekipe Hamburg Towers.

Na prihajajočem svetovnem prvenstvu bo nastopal v dresu nemške reprezentance, za katero se je v članski konkurenci že predstavil v kvalifikacijah za EuroBasket 2022, na EuroBasketu 2022 in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023.

Nova mlada okrepitev: Lampret po novem za LTH Castings

Slovenski košarkarski prvoligaš LTH Castings je v svoje vrste dodal še enega mladega domačega talenta. V Škofji Loki se bo pod vodstvom trenerja Luke Bassina kalil 19-letni Luka Lampret, so sporočili iz škofjeloškega kluba.

Luka Lampret Foto: FIBA

Luka Lampret po Elvisu Keriću in Luki Filipiču predstavlja tretjo svežo moč v dresu Castingsa za prihajajočo sezono 2023/24, v kateri bo škofjeloški klub še drugo leto zapored nastopal v Ligi Nova KBM.

"Ob prestopu se zahvaljujem klubu za zaupanje in priložnost, ki mi veliko pomenita. Prav tako pa že nestrpno pričakujem sezono, v kateri vem, da bomo z ekipo na vsaki tekmi dali vse od sebe in si z borbo in trudom priborili obstanek med slovensko košarkarsko elito," je ob podpisu pogodbe z novim delodajalcem povedal Lampret.

Lampret, ki je v preteklih sezonah nosil dres kluba Janče, bo za LTH Castings nastopal tako v članski kot tudi v mladinski kategoriji. Letos je z mladinsko ekipo Janč osvojil državno prvenstvo, s člani pa se v 2. SKL prebil vse do polfinala. V povprečju je na tekmo na parketu prebil 25 minut, v tem času pa dosegal po 8,6 točke, pet skokov in 1,3 podaje.

