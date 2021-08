Zdovc ni več na čelu francoskega kluba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdovc zapušča Metropolitans

Po letu sodelovanja sta se Jure Zdovc in francoski prvoligaš Metropolitans 92 razšla. V klubu naj bi v svoje vrste zvabili francoskega selektorja Vincenta Colleta.

Zdovc je v pretekli sezoni s klubom osvojil šesto mesto v francoskem prvenstvu, nato pa v četrtfinalu izpadel proti Strasbourgu. Moštvo je popeljal do četrtfinala tudi v Eurocupu, v katerem so bili boljši košarkarji Gran Canarie.

D. J. Seeley okrepil Budućnost

Ameriški košarkar D. J. Seeley se je dogovoril s črnogorskim klubom Budućnost. V pretekli sezoni je bil član Bayerna in igral v elitni Evroligi, v kateri je v povprečju dosegal 8,1 točke, 2,2 asistence in en skok na tekmo. V karieri je igral že za Maccabi Tel Aviv, Bešiktaš, Gran Canario, Rytas Vilnius in Radnički iz Kragujevca.