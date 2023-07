Uradno: Teodosić se seli v Beograd

Teodosić uradno k Zvezdi

Miloš Teodosić je danes tudi uradno postal novi član Crvene zvezde. Teodosić se je v ponedeljek sestal s trenerjem beograjskega kluba Duškom Ivanovićem, sestanek pa naj bi se končal zelo pozitivno, so že takrat poročali srbski mediji, danes pa so ga pri beograjskemu klubu tudi uradno predstavili kot novo okrepitev. Šestintridesetletni srbski košarkar je v prejšnji sezoni igral za Virtus Bologno, za katero je v evroligi v povprečju dosegal 10,3 točke, 1,6 skoka in šest asistenc na tekmo. Teodosić bo v novi sezoni tako prvič po letu 2007 zaigral v Srbiji, potem ko je bil takrat član FMP, zatem pa ga je pot zanesla v tujino.

Zvezdo so med drugim pred kratkim okrepili tudi brazilski reprezentant in nekdanji član nemškega prvaka Ulma Yago Dos Santos Mateus, Litovec Rokas Giedraitis, Američan z ruskim potnim listom Joel Bolomboy, pa tudi slovenski naturalizirani reprezentant Mike Tobey.

Bol Bol v Phoenix

Ekipa Phoenix Suns je podpisala enoletno pogodbo s prostim košarkarjem, centrom Bolom Bolom, ki so ga po slovesu od Orlanda nekaj časa povezovali tudi z morebitnim prestopom v Dallas. Ob tem je Phoenix v San Antonio poslal Camera Payna, v zameno za izbor v drugem krogu naslednjega nabora, poroča novinar ESPN Adrian Wojnarowski.

Bol Bol is signing a one-year deal with the Suns, per @wojespn 🔥 pic.twitter.com/VhxvtnW7zq — Bleacher Report (@BleacherReport) July 16, 2023

V ZDA vzgojeni Sudanec Bol Bol je v ligo NBA prišel kot 44. košarkar na naboru leta 2019. Je sin pokojne legende lige NBA Manuteja Bola, ob Gheorgheju Muresanu najvišjega košarkarja, ki je kdaj igral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Obema so izmerili višino 231 centimetrov. Bol Bol je nekoliko nižji od očeta. Visok je 218 centimetrov, medtem ko njegov razpon rok meri 234 centimetrov. V letošnji sezoni je bil član Orlando Magic, za katere je odigral največ tekem v karieri (70), z najvišjim povprečjem odigranih minut na tekmo (21,5). V tem času je v povprečju dosegal 9,1 točke, 5,8 skoka, eno podajo in 1,2 blokade na tekmo.

