Nekdanji Dončićev trener našel delo v Münchnu, Srb na čelu Toronta

Laso se je preselil v München

Španski košarkarski strateg Pablo Laso, ki je lani junija utrpel srčni napad, se vrača na delo. Potem ko je med leti 2011 in 2022 vodil Real Madrid, s katerim je med drugim osvojil dva naslova v evroligi, skupno pa je prišel do 22 lovorik, je zdaj pripravljen na nove izzive. 55-letni strokovnjak bo po novem sedel na trenerskem stolčku evroligaša Bayerna iz Münchna.

Laso je z Bayernom sklenil pogodbo do leta 2025. "Zelo sem vesel in ponosen, da sem v Münchnu. Rad bi se zahvalil klubu, da so me uvrstili v novo poglavje tega kluba. Normalno, da si želim dosegati takšne uspehe kot sem jih v preteklosti, a uspeh ni le zmaga v evroligi in to mora biti jasno vsem. Stoodstotno sem predan tej nalogi in pripravljen, da Bayern pripeljemo na naslednjo stopnjo," je ob podpisu pogodbe dejal Laso.

Srb Rajaković prevzema krmilo Toronto Raptors

Srb Darko Rajaković je novi trener košarkarjev moštva Toronto Raptors, poroča ameriški ESPN. Dogovor je potrjen, pogodba pa bo podpisana v kratkem. Na čelu stroke bo zamenjal Američana Nicka Nursa, ki se je konec maja preselil k Philadelphia 76ers.

Breaking: The Raptors are finalizing a deal to hire Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next head coach, sources told @wojespn. pic.twitter.com/oiZxyHslrT — ESPN (@espn) June 10, 2023

Rajaković bo s tem prvič v karieri postal glavni trener katere od ekip v ligi NBA. V ZDA 44-letni Srb v različnih klubih lige NBA sicer deluje vse od leta 2014. Zadnja leta je sodeloval z Memphis Grizzlies, kjer je pet tekem začasno tudi vodil prvo moštvo in dosegel štiri zmage. Pred tem je deloval tudi pri Phoenixu in Oklahomi.

Toronto je bilo zadnje moštvo, ki je iskalo trenerja za novo sezono. Izziv za Rajakovića bo velik. Klub se je letos prebil do tako imenovanega play-inna, ki moštvom zagotavlja dodatno priložnost za uvrstitev v končnico, tam pa je kanadske košarkarje zaustavil Chicago.

Na novico se je zelo pozitivno odzval tudi Nikola Jokić:

“I think he deserves it and I think he’s going to do a great job.”



Denver Nuggets star Nikola Jokic speaks on fellow Serbian countryman Darko Rajakovic, who was recently hired as the new Toronto Raptors head coach. pic.twitter.com/VsldsKMKYm — Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2023

Prav poraz proti Chicagu je bil razlog, da je moral Nurse zapustiti klub, ki ga je leta 2019 popeljal do naslova prvaka.

