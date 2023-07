Panathinaikos po prihodu Bečirovića pripeljal že sedmega igralca

Pred njim so za atenskega evroligaša, pri katerem zdaj vlogo tehničnega direktorja opravlja bivši športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović, podpisali Kostas Slukas, Mathias Lessort, Kostas Antetokounmpo, Dimitris Moraitis, Luca Vildoza in Konstantinos Mitoglu.

Jerian Grant, ki je v Evropi nosil drese Emporio Armani Milana in Promiteas Patrasa, v ligi NBA pa se je preizkusil pri Washington Wizardse (2020), Orlando Magic (2018-19), Chicago Bulls (2016-18) in New York Knicks (2015-16), je imel lani v evropskem pokalu povprečje 14,9 točke, 3,2 skoka in 6,1 podajo.

