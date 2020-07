Gezim Morina se je vrnil v Domžale

Morina spet v Domžalah

Potem, ko so v Domžalah v zadnjem času skrbeli predvsem za osvežitve v branilskih vrstah, je zdaj na vrsto prišla še okrepitev pod obroči. Prvi novinec med visokimi košarkarji je povratnik v Helios Suns, nekdanji slovenski, zdaj pa kosovski reprezentant, Gezim Morina, so sporočili iz domžalskega kluba.

Morina je v Domžalah že igral med letoma 2012 in 2014 ter na kratko tudi v letu 2015, drugače pa je nastopal še za Union Olimpijo, LTH Castings, Maribor Novo KBM, Sigal Prištino, Primorsko, Šenčur in Hopse iz Polzele. V dresu slednjih je v zadnji sezoni državnega prvenstva v povprečju dosegal po 11,7 točke in 6,1 skoka na tekmo.

"Veselim se vrnitve v Domžale, kjer sem preživel eno lepših obdobij v svoji karieri. Komaj čakam, da spet zaigram v domžalski dvorani, na katero imam super spomine. Upam na glasno podporo s tribun, verjamem pa, da lahko spišemo lepo in uspešno zgodbo v prihajajoči sezoni," je dejal 203 cm visoki Morina.

Mangok Mathiang je nova okrepitev Cedevite Olimpije. Foto: Getty Images

Olimpija z novim centrom

Vrste Cedevite Olimpije naj bi po poročanju Eurohoops okrepil 27-letni 208 centimetrov visoki Mangok Mathiang. Košarkar, rojen v Južnem Sudanu, sicer pa ima avstralsko državljanstvo, je v pretekli sezoni igral v Turčiji za Bahcesehir, kjer je v povprečju dosegal 12,7 točke, 10,6 skoka in 1,7 podaje v 18 tekmah. Pred tem je igral tudi v ligi NBA za Charlotte, priložnost je dobil na štirih tekmah. v Evropo pa se je preselil leta 2018, ko je okrepil vrste italijanske Cremone. Klub sicer novice uradno še ni potrdil, center pa naj bi podpisal enoletno pogodbo.

Gruzijec v CSKA

Kapetan gruzijske košarkarske reprezentance Tornike Shengelia je danes podpisal triletno pogodbo z moskovskim CSKA. Osemindvajsetletni in 206 cm visoki Shengelia je bil v minuli sezoni soigralec slovenskega reprezentanta Zorana Dragića pri španski Baskonii iz Vitorie, po osvojitvi naslova državnih prvakov pa se je odločil, da bo odšel v rusko prestolnico. Shengelia je pred odhodom v Moskvo šest let igral za špansko ekipo iz Vitorie. Preizkusil se je tudi v severnoameriški ligi NBA, med letoma 2012 in 2014 je bil član moštva Brooklyn Nets in Chicago Bulls.

Vlado Šćepanović novi trener Partizana iz Beograda

Črnogorski košarkarski strokovnjak Vlado Šćepanović je novi trener Partizana iz Beograda. 44-letni Šćepanović je bil pomočnik Italijana Andree Trinchierija pri črno-belih, danes pa se je z vodstvom kluba iz srbske prestolnice dogovoril za dvoletno sodelovanje. Šćepanović je bil najtesnejši sodelavec omenjenega italijanskega strokovnjaka tudi pri nemškemu Bambergu v sezoni 2017/18, med junijem in novembrom 2016 pa je vodil Budućnost iz Podgorice.

Vlado Šćepanović je novi trener #KKPartizan



Video sa promocije, pogledajte na BC Partizan TV od 15:00#ABALiga #7DaysEuroCup pic.twitter.com/SbO9xOiOzc — KK Partizan NIS (@PartizanBC) July 9, 2020

Barcelona z novim zvezdnikom

Grški košarkar Nick Calathes je tudi uradno podpisal pogodbo z Barcelono, ki se zanima še za Pauja Gasola.

Po osmih letih igranja za Panathinaikos je tako pri 31-letnem Calathesu prišel čas za premik. V zadnji sezoni Evrolige je v povprečju dosegal 13,3 točke, 9,1 asistence in 4,9 skoka na tekmo.

Nick Calathes po novem v dresu Barcelone. Foto: Vid Ponikvar

Baske popeljal do naslova, zdaj se seli v CSKA Moskvo

Gruzijski košarkar Tornike Šengelija bo v naslednjih treh letih nosil dres CSKA iz Moskve. V nekoliko spremenjeni sezoni se je nedavno skupaj z Zoranom Dragićem in soigralci Baskonie veselil naslova španskega prvaka.

Crvena zvezda pripeljala Američana

Langston Hall je novi obraz Crvene zvezde, ki bo v prihodnji sezoni igrala v Evroligi. V zadnji sezoni je bil član grškega Promitheasa, za katerega je v povprečju dosegal 10,5 točke in 5,9 skoka na tekmo.

Pred tem je bil član Cibone, Kolossosa, Cantuja in Bonna, medtem ko je profesionalno športno pot začel v italijanski Pistoii.

Španski velikan blizu vrnitve domov

Španski košarkar Pau Gasol in Barcelona naj bi bila po poročanju portala Eurohoops blizu dosega sklenitvi pogodbe, ki bi španskemu košarkarju omogočila vrnitev v klub, kjer je začel svojo pot. Štiridesetletni košarkar naj bi bil blizu enoletnega dogovora s Katalonci, posel pa naj bi bil dokončen pozno poleti.

Bo Pau Gasol kariero sklenil v Barceloni? Foto: Reuters

Če se bo dogovor res zgodil, se bo starejši od bratov Gasol vrnil v svoj matični klub, saj je košarkarske korake začel v mladinski selekciji Barcelone. Po treh letih v Barceloni se je nato preselil v ligo NBA, kjer je igral skoraj dve desetletji. Leta 2001 je podpisal pogodbo z Memphisom, igral pa je tudi za LA Lakers, Chicago, San Antonio in Milwaukee, nazadnje pa je sklenil pogodbo s Portlandom, pri katerem pa zaradi poškodbe ni igral.

Vrnitev v Barcelono bi bila za 213 centimetrov visokega košarkarja idealna, saj bi tako končal svojo profesionalno pot po nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu. Španski košarkar je sicer eden od najboljših igralcev v zgodovini evropske košarke, dvakrat je z Lakersi postal tudi prvak lige NBA, skupaj s špansko reprezentanco pa je osvojil kar 11 medalj na velikih tekmovanjih.

Američan iz Turčije v Grčijo

Ameriški košarkar Aaron Harrison bo naslednji dve sezoni branil barve Olympiacosa. Petindvajsetletni košarkar, njegove storitve so zanimale številne evropske klubske velikane, je v prejšnji sezoni igral za Galatasaray, v povprečju pa je v turškem prvenstvu dosegal 13,7 točke na tekmo.

Grški velikan končuje nakupovanje

Srbski košarkar Nemanja Nedović in Panathinaikos sta se dogovorila za enoletno sodelovanje. Organizator igre je bil prost na tržnici, potem ko se mu je iztekla pogodba pri klubu Olimpia Milano. Kot poroča Eurohoops, je bil prav Panathinaikos največja želja srbskega košarkarja.

Nemanja Nedović in Panathinaikos sta se dogovorila za enoletno sodelovanje. Foto: Vid Ponikvar

V zadnji evroligaški sezoni je srbski igralec v povprečju dosegal 7,9 točke, 1,7 asistence in 1,2 skoka v dobrih 16 minutah igre.

Valencia pripeljala vročega Američana

Derrick Williams je dosegel dogovor z Valencio. Košarkar, ki si je sedem let služil kruh v ligi NBA, je v zadnji sezoni igral za Fenerbahče in v Evroligi dosegal 11,3 točke in 3,9 skoka na tekmo.

Kuric in Oriola ostajata v Barceloni

Kyle Kuric bo tudi v nadaljevanju kariere igral za Barcelono, s katero je podaljšal sodelovanje do leta 2023. V katalonski klub je prišel leta 2018 in odigral 130 tekem.

V nedokončani evroligaški sezoni je bilo njegovo povprečje 9,4 točke in 2,1 skoka na tekmo.

V dresu finalista letošnjega španskega prvenstva bo v prihodnje igral tudi Pierre Oriola, ki je podaljšal pogodbo celo do leta 2024.

Kokoškov zadržal, kar potrebuje

Turški košarkarski velikan Fenerbahče je pred dnevi v svoje vrste zvabil srbskega strokovnjaka Igorja Kokoškova, ta je Slovenijo popeljal do zlate medalje na EuroBasketu 2017. Na trenerski klopi bo tako nasledil legendarnega Željka Obradovića.

Foto: Sportida

Zanj je dobrodošlo, da bosta v klubu ostala zvezdnika Nando De Colo in Jan Vesely.

Za zdaj pa je neznan status Kostasa Sloukasa.

Panathinaikos krepi ekipo

Ameriški košarkar Charles Jenkins je lani s Crveno zvezdo podpisal dveletno pogodbo, a se je srbski klub dogovoril z grškim Panathinaikosom za odškodnino. Jenkins je v karieri igral tudi za Golden State Warriors, v Evropi pa je bil tudi člani Olimpie iz Milana.

Rivers ostaja pri Zenitu

Levoroki ostrostrelec K. C. Rivers se je odločil, da bo kariero nadaljeval pri Zenitu, ki krepi svoje moštvo. Ameriški košarkar je zadnjo sezono začel pri Betisu in jo nadaljeval pri Žalgirisu.

V ruskem moštvu bo delal pod taktirko Xavija Pascuala, s katerim sta že sodelovala pri Panathinaikosu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Alen Omić se poslavlja od Joventuta

Prejšnji teden je Klemen Prepelič zapustil Joventut, za katerega je igral kot posojeni košarkar Real Madrida, in se že preselil v Valencio, zdaj pa katalonski klub zapušča še Alen Omić. Klub je sporočil, da ne bo več sodeloval niti s Karemom Canterjem in Oliverjem Stevićem. Omić je bil z 11,1 točke in 6,5 skoka v EuroCupu eden izmed boljših mož Joventuta iz Badalone.

Lapornik ostaja v Krki

Košarkarski klub Krka Novo mesto je podaljšal sodelovanje z Luko Lapornikom, so danes sporočili iz kluba in dodali, da bo Lapornik kapetan ekipe. V Novem mestu je 195 centimetrov visoki branilec prvič zaigral leta 2013 in ostal tri sezone, pozneje se je preizkusil tudi v tujini pri španskem Joventutu in romunski Steaui. Leta 2018 se je vrnil v Novo mesto. V dresu Krke je osvojil tri pokalne naslove med letoma 2014 in 2016, leta 2014 je bil tudi državni prvak. V Sloveniji je, preden je prišel v Krko, igral za Šentjur in Zlatorog Laško. V pretekli sezoni je v ligi ABA v povprečju dosegal po 9,6 točke, 2,6 skoka in 2,2 podaje na tekmo, poroča STA.

Pangos se seli iz Barcelone k Zenitu

Kanadski košarkar Kevin Pangos je v preteklih dveh sezonah igral za Barcelono oziroma je bil v zadnji zaradi poškodbe noge bolj na stranskem tiru.

Odločil se je, da si poišče nov klub, v katerem bo dobil priložnost za igranje. Za 27-letnega košarkarja so se zagreli pri Zenitu iz Sankt Peterburga, kjer je glavni trener Xavi Pascual.

Za Pangosa bo Zenit četrti evropski klub, potem ko je bil pred Barcelono še član Žalgirisa in Gran Canarie.

Booker podaljšal s Himkijem

Ameriški košarkar Devin Booker bo tudi v prihodnji sezoni igral za Himki iz Moskve. Ob odsotnosti Timofeja Mozgova je bil prav 29-letni Američan pomemben člen moštva in v evroligi v povprečju dosegal 11,6 točke in 4,8 skoka na tekmo.