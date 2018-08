Lorbek odhaja v Bosno, Slokar v Švico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domen Lorbek bo zaigral za BiH

V zadnji sezoni je Domen Lorbek igral za Petrol Olimpijo in bil tako del zasedbe, ki je osvojila naslov državnih prvakov. Že lep čas je jasno, da kariere ne bo nadaljeval v Ljubljani, zato pa je našel novo sredino v Bosni. Postal je namreč novi član Igokee, ki bo igrala v ligi ABA. V pretekli sezoni je Igokea v finalu bosanskega prvenstva izgubila proti Zrinjskemu.

Slokar bo kariero nadaljeval v Švici

Uroš Slokar bo pri 35-letih odpotoval v Švico, kjer bo igral za klub SAM iz Massagna. V pretekli sezoni je nekdanji slovenski reprezentant pavziral, zdaj pa bo spet aktiven na parketu. To bo zanj 17. klub v karieri.

Zvezdnik lige NBA, ki se rad seli, okrepil Houston

Ameriški košarkarski zvezdnik Carmelo Anthony, za katerim je strelsko najslabša sezona, je podpisal enoletno pogodbo s Houston Rockets, so sporočili iz kluba. Pogodba je vredna 2,4 milijona dolarjev in pomeni, da bo 34-letni nekdanji desetkratni košarkar all-star zaigral še za četrto ekipo v malo več kot letu dni.

Carmelo Anthony se je preselil v Houston. Foto: Reuters

Lansko sezono je Anthony v povprečju dosegal po 16,2 točke na 78 tekmah z moštvom Oklahoma City Thunder. Nato so ga poslali k Atlanta Hawks.

V Rogaški visoki bosanski košarkar

Rogaška bo v novi sezoni računala na pomoč bosanskega košarkarsja Obrada Tomića. V Slovenijo je prišel iz Partizana, za katerega je v regionalni ligi ABA dosegal po 1,2 točke, v EuroCupu pa 2,5 točke in 2,7 skoka na tekmo.

Foto: ABA liga

25-letni košarkar, ki igra na poziciji centra, meri v višino 208 cm. Zaigral je tudi za reprezetanco BiH, katere član je bil v pred kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019. Proti Armeniji je dosegel 16 točk in 4 skoke.

Helios pripeljal Srba

Košarkarji Helios Suns so v svoje vrste pripeljali še branilca Miroslava Pašajlića. 23-letni srbski košarkar je podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo prekinitve po prvi sezoni. Zadnjo sezono je začel pri Bosni Royal ter zaključil pri Vršcu, obe ekipi pa sta nastopali v ligi Aba 2, v kateri bo v novi sezoni igral tudi Helios Suns.

V jadranskem tekmovanju je 190 centimetrov visoki Pašajlić v povprečju dosegal po 14,1 točke, 2,7 skoka in 3,7 podaje, najboljšo predstavo pa je zabeležil v dresu Bosne proti Teodoju Tivatu, ko je z 32 točkami, 10 skoki in 10 podajami prišel do trojnega dvojčka ter indeksa učinkovitosti 49, kar je še vedno drugi najboljši izkupiček v zgodovini lige Aba 2.

Še boljši učinek je imel v srbski ligi, ki jo je Vršac končal na sedmem mestu. S 15,3 točke, 2,6 skoka in 6,1 podaje je bil prvi strelec in podajalec svoje ekipe, s tem pa si je poleti prislužil tudi klic v srbsko B-reprezentanco.