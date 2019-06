V živo: košarkarska poroka desetletja med Cedevito in Olimpijo #video

Pet dni zatem, ko so v hrvaške in slovenske medije pricurljale prve informacije o spojitvi Olimpije in Cedevite, sta predsednika obeh klubov Tomaž Berločnik in Emil Tedeschi, sicer tudi prva moža glavnih pokroviteljev Petrola in Atlantic Grupa, stopila pred javnost. Pričakovati gre, da bosta spregovorila o procesu zgodovinskega povezovanja slovenskega in hrvaškega prvaka, katerega cilj naj bi bil Cedevita Olimpije. Klub s sedežem in domovanjem v ljubljanskih Stožicah in mestom v ligi ABA in EuroCupu.

Odprtih vprašanj je kar nekaj. Kakšen bo postopek povezovanja? Kakšen bo tekmovalni status? Kdo bo trener? Kakšen bo proračun? Kakšna je dolgoročna usmeritev?