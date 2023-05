Košarkarji Bostona sanjajo o bejzbolski pravljici 2004

Miami vodi s 3:0. Foto: Reuters Denver Nuggets so pometli z Los Angeles Lakers, zdaj lahko to Miami Heat storijo z Boston Celtics. Pa je ekipa s severovzhoda ZDA veljala za favorita finala vzhodne konference. Branilec Bostona Malcolm Brogdon je pred četrto tekmo dejal, da so med to sezono izgubili svojo identiteto. "Mislim, da je Miami ena od redkih ekip v ligi, najverjetneje sta z Denverjem edini dve, ki imata res trdno identiteto. Na vsaki tekmi igrajo na enak način. In temu so povsem predani. Mi smo jo izgubili oziroma poskušamo ugotoviti, kdo smo. Mislim, da smo izvrstna napadalna ekipa. Ko pa ne zadevamo, se moramo zanašati na obrambo. A naša obramba ni konstantna na vsaki tekmi. In ko igramo proti ekipi, ki je zanesljiva in disciplinirana, imamo težave."

In tako so se le teden dni zatem, ko so izločili prvega nosilca Vzhoda Philadelphio 76ers, znašli pred misijo nemogoče. Zaostajajo z 0:3 v zmagah. Takšnega zaostanka ni v zgodovini lige NBA uspelo nadoknaditi še nobeni ekipi. Je pa tak podvig leta 2004 uspel Boston Red Sox, profesionalni ekipi v bejzbolski ligi MLB. Ti so proti New York Yankees zaostajali z 0:3, napredovali s 4:3 in na koncu celo osvojili svetovno serijo. Legenda Red Sox David Ortiz zdaj pravi, zakaj ne bi to letos uspelo še košarkarjem. Čeprav se iščejo v obrambi, pa Brogdon v isti sapi pove: "Še vedno verjamemo, da smo boljša ekipa." Četrta tekma bo ob 2.30 v Miamiju.

Liga NBA, 23. maj: