Konec težkih trenutkov za Dončića?

Po treh zaporednih porazih in petih na zadnjih šestih tekmah v taboru Dallas Mavericks upajo, da bodo pred domačimi navijači spet prišli na zmagovite tirnice. A bo naloga težka, saj bo nasproti Luke Dončića in soigralcev stala zasedba Miami Heat, ki je na zadnjih desetih tekmah vsega dvakrat izgubila.

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so se znašli sredi razburkanega morja. Po februarskem odličnem nizu sedmih zmag in treh porazov je v zadnjem obdobju forma občutno padla, zaradi česar je začela vladati negotovost glede neposredne uvrstitve v končnico.

Dallas je trenutno na osmem mestu v zahodni konferenci z dvema zmagama zaostanka za šestim Phoenix Suns, ki imajo trenutno virtualno kot zadnji vstopnico za končnico.

Tudi Miami Heat se v vzhodni konferenci borijo za končnico in so trenutno na varnem mestu, a jim v ozadju dihajo za ovratnik v taborih Philadelphie in Indiane.

V napadu se naslanjamo na Luko, v obrambi mu moramo pomagati

Popotnica pred obračunom z Miamijem za Luko Dončića in soigralce ni dobra, potem ko so izgubili na petih od zadnjih šestih obračunov. In če je kdo besen v vrstah Teksašanov, je to zagotovo slovenski košarkarski virtuoz, ki bi s svojo ekipo rad igral pomembno vlogo v izločilnih bojih.

Foto: Guliverimage

Na zadnjih štirih tekmah je zabeležil ravno toliko trojnih dvojčkov, vendar so Mavs kar trikrat izgubili. Opazno je, da je njihova obramba v zadnjem obdobju padla in ni več takšna kot v februarju.

Na vprašanje, ali mora tudi Luka narediti premik v obrambi, je glavni trener Jason Kidd dal vedeti: "Vsi moramo. Vsi moramo. Glede na to, da se v napadu naslanjamo nanj in nam daje, kar želimo, moramo biti sposobni narediti nekaj zanj v obrambi. A ne le zanj, ampak tudi za Irvinga. Kažemo sicer znake in moramo biti dosledni. Zdaj nismo. Za obračun z Miamijem bomo pripravljeni."

