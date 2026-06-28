Kaj se dogaja pri LA Lakersih, se stvari zapletajo?

Nobenega dvoma ni, da želijo pri Los Angeles Lakers graditi ekipo okrog slovenskega košarkarja Luke Dončića. Ob tem pa se postavlja vprašanje, koliko so pripravljeni plačati LeBronu Jamesu, ki je to sezono prost igralec.

V pisarnah Los Angeles Lakersov, za katere igra tudi Luka Dončić, je te dni zelo živahno. Zanimivo razmišljanje o LeBronu Jamesu je predstavil novinar Jovan Buha, ki podrobno spremlja ekipo Los Angeles Lakers.

Znano je, da je LeBronu Jamesu z Lakersi potekla pogodba, vredna 52,6 milijona dolarjev (65 milijonov evrov). To pomeni, da je postal prost igralec in da lahko za naslednjo sezono podpiše s katerokoli ekipo. Če je bilo v preteklosti samoumevno, da bi ameriški zvezdnik podaljšal pogodbo, se zdi, da je letos položaj veliko bolj zapleten.

Luka Dončić Foto: Guliverimage

Gradnja ekipe okoli Luke Dončića?

Eden izmed ključnih razlogov je po mnenju Buhe Luka Dončić. Nedavno pa so se pri Jezernikih že dogovorili za štiriletno pogodbo z Austinom Reavesom. Ta je vredna 185 milijonov ameriških dolarjev (214 milijonov evrov), prav tako pa želijo pripeljati še nekaj igralcev. Ob tem je treba vedeti, da so omejeni s plačno maso (salary cap) in vprašanje je, koliko lahko ponudijo 41-letnemu Jamesu. Po mnenju novinarja bi se pogajanja lahko zapletla.

"Veliko je ugibanj. Verjamem, da bi bila njegova prva izbira ostati pri Lakersih, seveda ob določeni višini pogodbe. Ni se mu treba seliti, Lakersi mu lahko ponudijo največ denarja, poleg tega pa kontinuiteta in udobje govorita v prid temu, da ostane," je v oddaji The Herd povedal Buha.

"Mislim, da bo vse odvisno od tega, kako bodo Lakersi pristopili k pogajanjem." Foto: Reuters

James naj ne bi pristal na nižjo plačo

James po poročilih ni pripravljen na občutnejše znižanje plače, Lakersi pa mu za zdaj še niso dali nove ponudbe. V zadnjih dneh se omenja tudi ekipa Miami Heat, ki bi lahko izkoristila zapleten položaj zvezdnika in ga zvabila v svoje vrste.

"Mislim, da bo vse odvisno od tega, kako bodo Lakersi pristopili k pogajanjem, kako mu bodo predstavili svojo vizijo. Ali mu bodo rekli: 'Menimo, da si pomemben del naše ekipe, vendar menimo, da je zate primerna pogodba v tej višini. Zavedamo se, da si vreden več, a če želimo sestaviti moštvo, ki se bo lahko borilo za naslov prvaka, potrebujemo, da privoliš v nižjo plačo,'" je povedal Buha, ki meni, da bodo prihodnji dnevi ključni za usodo LeBrona Jamesa pri Los Angeles Lakersih.

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