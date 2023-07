Kaj bo povedal Luka Dončić?

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki se je v petek pridružil pripravam slovenske izbrane vrste, bo danes prvič po koncu lanskega evropskega prvenstva stopil pred slovenske predstavnike javnosti. 24-letni superzvezdnik bo ob 16. uri skupaj z Vlatkom Čančarjem in predsednikom KZS Matejem Erjavcem odgovarjal na vprašanja, dogajanje bomo spremljali tudi na Sportalu.

"He. Is. Here," (Tukaj je, op. p.) so v petek dopoldne ob fotografiji Luke Dončića na družbenih omrežjih zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije in poželi val navdušenja ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Še posebej navdušeni so bili nad slovenskim košarkarjem nekateri srbski navijači, ki ob tem niso skrivali razočaranja nad odločitvijo svojega ljubljenca Nikole Jokića, ki je letošnje sodelovanje v reprezentanci odpovedal.

Predvsem drugačna pa je zgodba pri Dončiću, ki vsako leto, vsako reprezentančno akcijo, vsako novinarsko konferenco Dallas Mavericks poudarja, da bo del reprezentance vselej, ko mu bo to dopuščalo zdravje. Nič drugače ni niti letos, ko je včeraj spočit in dobro razpoložen vkorakal na prvi trening slovenske izbrane vrste, ki jo konec avgusta čaka nastop na svetovnem prvenstvu, zatem pa skupaj s soigralci že zadeval s sredine igrišča.

Dončić je po koncu sezone z Dallas Mavericks, ki se je zaključila že po rednem delu, že v sredini aprila pripotoval v domovino, kjer se je naprej spočil, nato pa marljivo treniral in se pripravljal na novo reprezentančno poglavje. Kljub klavrnemu izkupičku Mavericksov pa je za slovenskim košarkarjem ena najboljših sezon v karieri. V povprečju je za Dallas v ligi NBA dosegal 32,4 točke, 8,6 skoka in osem asistenc na tekmo in bil vse do zaključka rednega dela sezone prvi strelec lige. A Dončić se na to ne ozira, po klavrnem koncu klubske sezone je lačen dobrega ekipnega rezultata, ki se ga nadeja na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Že tradicionalno bo ob začetku priprav odgovarjal tudi na vprašanja predstavnikov slovenske sedme sile, ob tem pa bo svoje vtise po koncu sezone in osvojenem NBA-naslovu strnil tudi Vlatko Čančar.



Hey @dallasmavs, look who's here 👋🏼😍#mojtim I #lukadoncic I #dallasmavs pic.twitter.com/OJh8vsUaR8 — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 28, 2023 Luka Dončić ima v teh dneh v Sloveniji tudi prav poseben obisk, saj se v Ljubljani mudi tudi trener Dallas Mavericks Jason Kidd, ki so ga nekajkrat opazili tudi v središču Ljubljane.

