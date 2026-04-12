Jurica Golemac na izhodnih vratih Dubaja

Dubaj ima v zadnjem krogu evrolige možnost, da se še uvrsti v končnico, a se bo kljub temu, kot vse kaže, odločil za menjavo trenerja. Dubaj ima v evroligi trenutno razmerje zmag in porazov 19-18, za uvrstitev v play-in za končnico pa morajo doma v zadnjem krogu premagati Valencio, ob tem pa mora Barcelona izgubiti proti Bayernu. Ekipa iz Dubaja, ki trenutno domače tekme igra v Sarajevu, je v zadnjem krogu presenetljivo izgubila s skromnim Anadolu Efesom (69:85) in to naj bi bil na koncu tudi glavni razlog za morebiten odhod Golemca. Klub sicer novice uradno še ni potrdil, je pa o tem poročalo več tujih medijev.

Golemac je sicer ravno pred začetkom sezone podaljšal pogodbo z dubajskim košarkarskim klubom do konca sezone 2027/28. Oseminštiridesetletnik je trener Dubaja od leta 2024, lani pa je klub, za katerega igra tudi Klemen Prepelič, popeljal do polfinala lige Aba. Ekipa letos prvič igra v evroligi.

