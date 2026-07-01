V vrstah Los Angeles Lakersov se odvijajo pestri dnevi, ob vročem dogajanju in odhodih pa zagotovo izstopa slovo LeBrona Jamesa, ki svoje kariere ne bo nadaljeval v dresu Jezernikov. Po izteku pogodb sta se tudi že poslovila Marcus Smart in Luke Kennard, vodstvo kluba pa je intenzivno začelo z gradnje ekipe okoli Luke Dončića in Austina Reavesa. "Ta odhod prinaša predvsem ogromen pritisk v prvi vrsti za Roba Pelinka, ki je napovedal, da se bo ekipa gradila okoli Luke," poudarja košarkarski analitik Iztok Franko.

"Po eni strani me je vse skupaj presenetilo, po drugi strani spet ne," je na vprašanje, ali ga je odločitev LeBrona Jamesa, da svojo kariero nadaljuje brez dresa Los Angeles Lakers, presenetila, odgovoril analitik Iztok Franko. "Čas je za naslednji korak," je v torek uradno sporočil 41-letni James, ki je končal svojo pot v dresu Jezernikov in bo svojo 24. sezono v ligi NBA začel drugje. Kje, še ni jasno, jasno pa je, da Lakerse čaka začetek nove ere.

"Sam sem bil eden redkih, ki je o tem že prej več pisal, ker je bil ta morebitni odhod Jamesa prej morda tudi nekakšna tabu tema, sploh za tiste, ki so še bolj povezani z Lakersi in LeBronom. Večkrat sem poudaril, da bi morali Lakersi, če želijo začeti graditi novo ero okoli Luke, zgodbo z LeBronom končati. To nikakor ne pomeni, da je LeBron slab igralec ali da bi imel težave z Luko, ampak da sta oba igralsko veliki personi in se je zdelo, da je prišel čas za gradnjo nove ekipe," poudarja Franko.

Iztok Franko Foto: Aleš Fevžer

"Dokler bi bila prisotna ta senca Jamesa, bi bilo to sicer zelo težko. Glede tega odhoda tako nisem presenečen, ker se je to zdela logična poteza. Je pa hkrati poteza, ki jo je bilo zagotovo zelo težko narediti, tudi zaradi vsega dogajanja zraven. Kadarkoli se zgodi kaj takega, je to nek šok ali presenečenje in tudi v tem pogledu je bilo temu tako."

Kdo je Iztok Franko? Slovenec, zaljubljen v analitiko in košarkarsko žogo, je svojo poklicno pot začel na področju IT, nato pa se je našel v digitalnem marketingu, kjer je kmalu ugotovil, da lahko podatkovno znanost aplicira tudi na košarkarsko igro. V zadnjih letih si je tako hitro utrl pot v ligo NBA, kjer je najprej objavljal analize iger in dogajanja pri Dallas Mavericksih v DMagazine, zdaj pa podrobno spremlja dogajanje tudi pri LA Lakersih. Svoja opažanja objavlja tudi na lastni platformi Digginbasketball, hkrati pa deluje kot strokovni komentator in analitik na Arena Sport.

"LeBron se ni počutil dovolj cenjen"

Razlogov, zakaj se je zgodba, košarkrja, ki je franšizi prinesel 17. naslov prvaka, zaključila kot se je, je zagotovo več. Jasno je, da si James v verjetno svoji zadnji sezoni želi dodati še svoj peti šampionski prstan oziroma biti del ekipe, ki ima vsaj v napovedih več priložnosti kot Lakersi, ki so ekipa v izgradnji. Jasno je tudi, da 22-kratni udeleženec All-Star tekme in štirikratni MVP ni košarkar, ki bi igral v senci ostalih, čeprav je v minuli sezoni večkrat dokazal, da se zna prilagoditi tudi vlogam, ki jih od njega zahteva želja po boljših ekipnih uspehih.

"Persona LeBrona Jamesa ni prisotna le na igrišču, ampak je tudi medijsko ne samo najbolj pokrita osebnost v ligi, temveč ima prek agenta, njegove agencije in celotnega ekosistema, ki si ga je zgradil, daleč najbolj profesionalen PR-aparat, ki ga nekateri primerjajo celo s kakšno politično prakso. V tem, kar se je dogajalo zadnji dve leti, je kup indicev, pri katerih je skupni imenovalec to, da nekaj v tem odnosu ni delovalo. Američani so za to uporabljali celo izraz "marriage by convenience" (zakonska zveza iz koristoljubja, op. p.), ker tako pač mora biti in je tako tudi najbolj primerno za oba tabora," je poudaril Franko.

Zaenkrat še ni jasno, kje bo kariero nadaljeval James. Foto: Reuters

"Se je pa videlo, da se LeBron že pred Lukovim prihodom ni počutil dovolj cenjenega, enako pa je bilo tudi po njem. Ne zaradi Dončića samega, temveč zato, ker je organizacija jasno povedala, da je Luka zdaj tisti, okoli katerega se bo vse gradilo. Zato je LeBron sprejel vlogo tretjega igralca, hkrati pa so bili prisotni jasni signali, da se ne počuti dovolj cenjenega. Verjetno so bili zaradi tega vsi, na čelu z vodstvom, nekoliko utrujeni. Lakersi so svoje načrte zastavili tako, da se je večina pogodb letos iztekla, Luki pa so že lani predstavili načrt, kako naj bi poleti prenovili ekipo, pri čemer v teh načrtih ni bilo Jamesa. Odločitev je bila tako skoraj zagotovo sprejeta že prej, časovnica pa je bila določena tako, da je ustrezala obema stranema," je še dodal analitik.

Pogled proti okrepitvam

Slovo Jamesa pomeni tudi spremembo položaja Lakersov na košarkarskem trgu, kjer so Jezerniki ekspresno zavihali rokave in pripeljali četverico. Njihove vrste so okrepili Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Collin Sexton. Kot je poudaril Franko, odhod Jamesa v prvi vrsti prinaša ogromen pritisk za Roba Pelinko, saj je bil prav on tisti, ki je ob prihodu Dončića poudarjal, da je Slovenec tisti, okoli katerega se bo v prihodnje gradila ekipa. "Zdaj so pričakovanja veliko večja in tudi pritisk je večji. Glavna želja Luke naj bi bil vrhunski center, zagotovo pa ne manjka samo to. Ob tem je treba poudariti, da je večini igralcev, z izjemo Reavesa, ki je že podpisal novo pogodbo, pogodba potekla, naenkrat pa je prišlo veliko novih košarkarjev. Takšna strategija pa je zelo tvegana."

Walker Kessler Foto: Guliverimage

Najbolj opevana in tudi najdražja okrepitev minulega dne je Walker Kessler, ki je 218 centimetrov visoki košarkar z dolgim razponom rok. "Je tip centra, ki naj bi v obrambi delal razliko, tudi on lahko s svojo višino lovi lobe v napadu, a ni tako izstopajoč napadalni igralec. Mislim, da je ljudi v LA-ju Kessler prepričal predvsem zaradi obrambnih nalog. Definitivno se v ligi NBA obeta še precej pestro poletje, predvsem za navijače Lakersov je zaradi dinamike in dogajanja na tržnici še toliko bolj nepredvidljivo, kar se je s tem pestrim dogajanjem tudi že potrdilo," je še dodal Franko.

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