Iz Tel Aviva v četrtfinale še Češka in Črna gora

Čehinje so bile v izenačeni tekmi v Tel Avivu boljše od Grčije. Foto: FIBA

Reprezentanci Češke in Črne gore sta uspešno preskočili kvalifikacije in sta se v četrtfinalu evropskega košarkarskega prvenstva za ženske pridružili prvouvrščenim reprezentancam predtekmovanja Španiji, Madžarski, Franciji in Belgiji.