V živo: Trojka Dončića in Slovenija je že pri petdesetici!

Slovenska košarkarska reprezentanca od 20.30 igra prijateljsko tekmo v Trstu proti Italiji. Tekma, ki je nekakšno ogrevanje za pomembna kvalifikacijska obračuna za svetovno prvenstvo, ki Slovenijo čakata prihodnji teden, je še posebej mikavna zaradi nastopa prvega zvezdnika Luke Dončića in povratnika v reprezentanco Gorana Dragića. Množica se je pred dvorano začela zbirati že dve uri pred tekmo, ob parketu so številni fotografi in snemalci. Rezultat spremljamo v živo.

Dolga vrsta pred dvorano Allianz Dome v Trstu že dve uri pred tekmo. Prvi so že uro in pol pred začetkom spremljali ogrevanje. Luka Dončića seveda. Ob predstavitvi košarkarjev slovenski niso dobili nič manj glasnega aplavza kot italijanski. In tudi Zdravljica se je pred začetkom tekme glasno pela. V prvi vrsti je s slovensko zastavo na dan državnosti visoko mahal predsednik Borut Pahor. Nato pa je bilo nestrpno pričakovanje končano. Tekma se je začela in tako Dončić kot Goran Dragić sta bila v prvi peterki. Že ob prvem stiku z žogo sta oba dobila glasen aplavz.

Prvo vodstvo Slovenije na tekmi je priboril Zoran Dragić, ko je zadel trojko za 10:7. Z bratom Goranom sta bila v uvodnih minutah najbolj razpoložena, starejši je dal štiri, mlajši pet točk (9:14). Dončiću se je v peti minuti tekme izpod obroča ponesrečilo zabijanje. Žoga se je z vrha obroča odbila visoko v zrak. Zgrešil je tudi prvi met za tri točke. Po petih zaporednih točkah Alekseja Nikolića je Slovenija prvič povedla z izdatnejšo prednostjo 21:14. Plus sedem pa je nato s svojim prvim košem na tekmi potrdil Dončić (16:23). Po prvi četrtini je Slovenija vodila s 27:23.

Hvaležni Trstu

"Hvaležni smo Trstu, za katerega vemo, da je košarkarsko mesto, italijanski zvezi in predvsem društvu Jadran, ki so nam omogočili pomemben del priprav ter tekmo, za katero verjamem, da bo spektakel v polni dvorani. Ob vsakem zboru govorimo o 'instant' kvalifikacijah, zato je pomemben vsak trening. Vsaka tekma. Vesel sem, da bomo lahko zaigrali v polni postavi. Tekmo moramo maksimalno izkoristiti. Postaviti moramo vloge in se osredotočiti na igro," je pred tekmo dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Tekmo sicer organizira slovensko zamejsko športno društvo Jadran, obisk v Trstu pa je napovedal tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Za košarkarske navdušence v Trstu bo tekma le vrhunec košarkarskega dogajanja. Na priložnostnem košarkarskem igrišču na Velikem trgu se namreč ves teden odvijajo številne aktivnosti, ob igrišču poteka prva izvedba festivala z razstavo nekaterih najbolj markantnih športnih copat, na ogled pa je tudi dokumentarni film 2017.

