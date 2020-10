Okrnjeni Primorci nemočni, v nedeljo slovenski derbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Primorske so izgubili uvodni obračun lige ABA.

Foto: ABA liga

S petkovo zmago FMP nad Primorsko se je začela nova sezona lige ABA. Preostala slovenska predstavnika Cedevita Olimpija in Krka bosta na delu v nedeljo, že v prvem krogu pa bomo spremljali slovenski derbi.

Zaradi slabe epidemiološke slike in notranjih sporov srbskih klubov je nova sezona lige ABA dolgo visela v zraku. A se je v petek jadranski košarkarski ples vendarle začel.

Otvoritveno tekmo so v Beogradu odigrali košarkarji FMP-ja in Koper Primorske, ki so v sezono vstopili v zadnjem hipu, potem ko je bil klub zaradi finančnih težav celo pred zaključkom svoje zgodbe. Vidno okrnjena zasedba je bila nemočna proti srbskemu predstavniku.

Uvodni krog bo sicer razpet med petkom in ponedeljkom. Za slovensko javnost pa bo najbolj zanimiva nedelja, ki prinaša slovenski obračun Cedevite Olimpije in Krke v ljubljanskih Stožicah.