Gregor Hrovat igralec tekme, a zmage se je veselil Leon Stergar

Na slovenskem obračunu v Franciji je bil Gregor Hrovat najboljši posameznik, a zmage se je veselil Leon Stergar. Luka Ščuka v Nemčiji ni prekinil niza porazov. Odlična pa sta bila v preteklem tednu Rok Radović in Robert Jurković.

Petnajsterico slovenskih reprezentantov, ki so na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića za tekmi s Češko v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, v naslednjih dneh še čaka nekaj klubskih obveznosti. Že v ponedeljek pa bodo v Kopru začeli z reprezentančnimi treningi.

V Franciji je potekal slovenski dvoboj med Dijonom in Limogesom. Pred tekmo je Gregor Hrovat prejel priznanje za stoti nastop v dresu Dijona v francoskem državnem prvenstvu. Po tekmi pa je imel razloge za zadovoljstvo Leon Stergar. Limoges je namreč zmagal 101:86. Stergar je za zmago dodal osem točk, tri skoke in tri podaje. Na drugi strani je bil Hrovat še enkrat več najboljši posameznik svoje ekipe. Zbral je 21 točk, dva skoka in štiri podaje.

Krampelj doživel šele drugi poraz

Slovenski obračun je bil na sporedu tudi v Španiji, saj sta se v velikem derbiju srečala Bilbao in Baskonia. S 76:69 je je bila uspešnejša slednja. Stefan Joksimović je obsedel na klopi, se je pa znova zelo izkazal v razvojni ekipi in za gostujočo zmago nad El Bulevarjem dosegel 16 točk, skok in šest podaj. Martin Krampelj je v dresu Bilbaa igral 19 minut ter vknjižil devet točk in tri skoke. To je bil šele drugi poraz Bilbaa v letošnjem koledarskem letu in prekinjena serija desetih zaporednih zmag.

Krampelj in soigralci blestijo tudi v Fibinem evropskem pokalu. V ponovitvi lanskega finala so v gosteh v neposrednem dvoboju za prvo mesto ugnali PAOK z 88:87. Center #mojtim je zabeležil 12 točk in osem skokov. V četrtfinalu se bo Bilbao pomeril s Petkimsporjem iz Izmirja.

Ščuka za prekinitev črne serije

Pod evropskimi koši je bila uspešna tudi Gran Canaria, ki je pomembno zmago v Fibini ligi prvakov zabeležila v Trstu. Za 94:70 je Žiga Samar dodal štiri točke, sedem skokov in podajo. Tri dni kasneje so varovanci Jake Lakovića zmagali tudi v državnem prvenstvu. Z 90:83 so bili boljši od Granade. Samar je vknjižil štiri točke in dve podaji. Pred prihodom na reprezentančni zbor bosta Krampelj in Samar v sredo odigrala medsebojni dvoboj.

Po sedmih porazih je do zmage v nemškem prvenstvu prišel Braunschweig. Za peti uspeh v sezoni je z 90:87 ugnal Frankfurt. Luka Ščuka je bil zelo dober, saj je prispeval 11 točk, pet skokov in dve podaji. Alen Omić, ki je tokrat dodal le točko in podajo, je z Merkezefendijem s 77:93 izgubil proti Manisi. Aljaž Kunc bo na parket stopil v torek, ko ga čaka dvoboj poljskega prvenstva proti ekipi Krosno.