Golden State bo vsaj še dva tedna pogrešal Greena

Stephen Curry in soigralci so bili prvi del sezone na vrhu zahodne konference, na zadnjih desetih tekmah pa so zmagali samo štirikrat. Na polovici rednega dela imajo tako 31 zmag in 12 porazov. Pred njimi so Phoenix Suns s 34 zmagami in devetimi porazi. Nasprotnik Golden State Warriorsov za 32. zmago bo kar pravi. To so New York Knicks, ki so z 22 zmagami in prav toliko porazi na enajstem mestu vzhodne konference. To sezono sta se moštvi enkrat že pomerili, s kar 32 točkami Jordana Poola so slavili Bojevniki.

Warriors so zadnji teden igrali brez zvezdnika Draymonda Greena in po zadnjih informacijah iz Oaklanda bo manjkal vsaj še dva tedna. Težave mu povzroča hrbet, in sicer disk v spodnjem delu hrbtenice. Ne bodo hiteli z njegovo vrnitvijo, saj je sezona še dolga, je pojasnil glavni trener Steve Kerr. Za Golden State je pomembno, da se je nedavno po več kot dveh letih na parket vrnil Klay Thompson.

Liga NBA, 17. januar: New York Knicks - Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors - Detroit Pistons

Lestvici