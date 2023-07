"Giannis? Slovenija? Ne vemo ..."

V slovenski košarkarski reprezentanci že odštevajo dneve do srede, ko se bodo v razprodanih Stožicah na svoji drugi pripravljalni tekmi pomerili z Grčijo. Slovenci bodo ob tem lahko računali tudi na pomoč Luke Dončića in Vlatka Čančarja, ki sta se izbrani vrsti pridružila prejšnji konec tedna. Na drugi strani pa pri Grkih še naprej zeva velik vprašaj pri Giannisu Antetokounmpu.

Čeprav se je večina tako slovenskih kot preostalih košarkarskih navdušencev v Ljubljani nadejala obračuna med zvezdnikoma Dončićem in Antetokounmpom, pa je obračun dveh košarkarskih velikanov pod velikim vprašajem. Iz grške izbrane vrste javnih in uradnih informacij še ni, a obstaja velika verjetnost, da bodo Grki v slovensko prestolnico pripotovali brez svojega prvega zvezdnika. Tega je sicer selektor Dimitris Itoudis uvrstil na svoj širši seznam reprezentantov, a ta po težavah in artroskopiji kolena v tem trenutku, kot vse kaže, še ni nared za največje napore.

Medtem ko je grški zvezdnik na Instagramu razkril, da se skupaj z mamo mudi v Nigeriji, od koder tudi izvira njihova družina, pa je Itoudis na medijskem dnevu grške izbrane vrste spregovoril o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju. "Vprašanje glede Giannisa bi moralo biti naslovljeno na našo zdravniško službo in zdravniško službo Milwaukeeja. Informacije so spodbudne, Giannis se trudi in bo kmalu prestal pregled, da bomo lahko opravili zadnjo odločitev, ali se nam bo pridružil ali ne. Imamo opravka z najboljšim igralcem na svetu, to je že večkrat dokazal, zato mislim, da je naše čakanje upravičeno. Hkrati pa kot trener razumem vprašanje, ali lahko in do kdaj bomo čakali na Giannisa. A mislim, da moramo počakati. Ali bomo vedeli pred tekmami s Slovenijo ali po njih, ne vemo," je dejal grški selektor, ki je bil pred leti tudi med glavnimi kandidati za prevzem slovenske izbrane vrste.

V grški reprezentanci tokrat ni Kostasa Sloukasa, ki je odpovedal sodelovanje prvič po letu 2006. Foto: Reuters

Grčija ob dvomu in vprašaju pri svojem prvem igralcu na letošnjem svetovnem prvenstvu z gotovostjo ne bo mogla računati na pomoč Kostasa Sloukasa, Nicka Calathesa, Leonidasa Kaselakisa in Tylerja Dorseyja, namesto katerega bo vloga naturaliziranega košarkarja pripadla Thomasu Walkupu. "Žal nismo v poziciji, ko bi lahko računali na vse najboljše košarkarje. Temu smo se prilagodili, igralci so na treningih željni igranja in treniranja," je dejal Itoudis, ki se je ob tem obrnil tudi proti prihajajočim pripravljalnim tekmam, v tem tednu se bo Grčija dvakrat pomerila s Slovenijo. Najprej v sredo ob 20.30 v Stožicah, nato še dva dni kasneje v Atenah (18.00).

"Na pripravljalnih tekmah bomo videli, kje stojimo. Dobili bomo kar nekaj odgovorov, na koga bomo lahko računali. Mogoče nekateri dvomijo o nas in našem talentu, a naša glavna naloga in izziv na teh pripravljalnih tekmah bo zgraditi našo identiteto," je še dodal Itoudis.

Širši seznam grške reprezentance:



Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Giorgos Papagiannis, Ioannis Papapetrou, Dinos Mitoglou, Dimitris Moraitis, Kostas Papanikolaou, Thomas Walkup, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Lefteris Bochoridis, Dimitris Agravanis, Nikos Rogkavopoulos, Vasilis Charalambopoulos, Panagiotis Kalaitzakis, Giorgos Tsalmpouris, Vassilis Toliopoulos.

