V živo: ali lahko Žalgiris zapravi nemogoče?

Danes zvečer bo znan evropski klubski košarkarski prvak. Strateg Fenerbahčeja Željko Obradović ima priložnost za osvojitev svojega desetega naslova evropskega prvaka kot trener, Real Madrid pa lahko desetič postane najboljši klub na stari celini. V tekmi za tretje mesto se pravkar merita CSKA in Žalgiris.

Veliko vlogo v finalu, ki se bo v dvorani Štark v Beogradu začel ob 20. uri, bo imel 19-letni Luka Dončić, ki je sinoči dobil največje priznanje v karieri. Proglašen je bil za najkoristnejšega igralca (MVP) evrolige in hkrati izbran v idealno peterko. Že pred dnevi je Dončić drugo leto zapored dobil še nagrado za najbolj perspektivnega igralca evrolige.

Izjemni Luka lahko naslovu evropskega prvaka s Slovenijo lahko doda še najbolj prestižno klubsko lovoriko. "Izjemno bilo, da se poslovim z desetim naslovom za Real," je dejal Dončić po polfinalni zmagi nad prvim nosilcem CSKA Moskvo. Ljubljančan je Rusom nasul 16 točk.

Komu desetica: Realu ali Obradoviću?

Real Madrid bo moral za naslov pripraviti še eno presenečenje, saj je Fenerbahče favorit za zmago in branilec naslova. Po mnenju strokovnjakov ima najboljše posameznike, ki so skupaj že vrsto let, predvsem pa ima na klopi najboljšega evropskega trenerja, 58-letnega Željka Obradovića, ki lahko desetič postane evropski prvak. Doslej mu je to uspelo za krmilom Joventuta, Real Madrida, Benettona, Panathinaikosa in Fenerbahčeja.

Evroliga, zaključni turnir: Finale: Nedelja, 20. maj:

20.00, Fenerbahče - Real Madrid Za 3. mesto: 17.00, Žalgiris - CSKA Moskva Polfinale: Petek, 18. maj:

Fenerbahče : Žalgiris 76:67 (54:50, 39:33, 19:13)

Muhammed 19, Datome 16, Sloukas 14; Pangos 16, Davies 12, White 10, Udrih 2, 1 skok v 7:41



CSKA Moskva : Real Madrid 83:92 (56:63, 46:47, 30:20)

De Colo 20, Clyburn in Hines 16; Dončić in Llull 16, Thompkins in Ayon 12

Najuspešnejše ekipe v evroligi: 9 - Real Madrid

7 - CSKA Moskva

6 - Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos

5 - Varese

3 - Olympiacos, Olimpia Milano, Rigas ASK, Split

2 - Barcelona, Virtus Bologna, Cantu, Cibona

1 - Dinamo Tbilisi, Joventut, Žalgiris, Fenerbahče, Bosna, Virtus Roma, Partizan, Limoges

