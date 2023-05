Arena Žalgiris v Kaunasu je prizorišče zaključnih bojev evrolige. Prvi polfinale je dobil Olympiacos. Monaco je ob polčasu vodil z 41:29, nato pa popoln preobrat v tretji četrtini, ki jo je grški klub dobil s 27:2. Pred zadnjo je bilo tako na semaforju 56:43. Končni rezultat pa 76:62. Olympiacos bo v nedeljskem finalu igral z boljšim z večernega dvoboja med Barcelono in Realom Madridom (20.00). Priložnost za igro bosta čakala tudi MIke Tobey in Anthony Randolph.

Evroliga, zaključni turnir, polfinale:

Petek, 19. maj:

V prvem polfinalu evrolige sta igrala Olympiacos in Monaco. Olympiacos, ki lovi svoj četrti naslov v evroligi, je redni del tekmovanja končal na vrhu razpredelnice z izkupičkom 24-10 oziroma z zmago več od Barcelone in Real Madrida ter tremi več od četrtouvrščenega Monaca. V četrtfinalu je poskrbel, da Turčija prvič po letu 2014 oziroma zadnjih sedmih izvedbah tekmovanja nima svojega predstavnika na zaključnem turnirju. Fenerbahče je na odločilni tekmi doma premagal z 79:68.

Olympiacos iz Pireja ima v Kaunasu več tisoč svojih navijačev. Foto: Reuters Olympiacos je odigral najboljšo obrambno četrtino sezone in tako prelomil polfinalno tekmo. Ob polčasu je še zaostajal za 12 točk, po tretji pa vodil za 13. Dobili so jo namreč s 27:2! Monaco se ni več pobral. Za končni izid 76:62 je Saša Vezenkov dal 19 točk. Pri Grkih sta bila dvomestna še Kostas Papanikolaou (15) in Moustapha Fall (12). Pri Monačanih pa sta bila s po 17 točkami najbolj razpoložena Mike James in Elie Okobo.

Košarkarji iz Pireja so se po zmagi nad tekmeci iz kneževine devetič uvrstili v veliki finale najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. V sezonah 1996/97, 2011/12 in 2012/13 so pobrali smetano na zaključnih turnirjih, v sezonah 1993/94, 1994/95, 2009/10, 2014/15 in 2016/17 pa bili osmoljenci finalnih tekem.

Zvečer še košarkarski el clasico

Večer pa bo postregel s košarkarskim el clasicom med Barcelono in Real Madridom, na katerem se bosta pomerila tudi oba naturalizirana slovenska košarkarja Mike Tobey in Anthony Randolph. Tobey je za Barcelono v tej sezoni v povprečju na parketu preživel 14 minut, v katerih je dosegal po šest točk in 2,9 skoka na srečanje. Na drugi strani se je Randolph vrnil v začetku aprila po kar devetih mesecih in 18 dneh odsotnosti z igrišč zaradi poškodbe levega kolena. V evroligi je zaigral na šestih tekmah, v katerih je v dobrih šestih minutah na parketu dosegal po 2,5 točke in skok na obračun.

Anthony Randolph se je vrnil po dolgotrajni poškodbi. Foto: Guliverimage Trener Barcelone Šarunas Jasikevičius se vrača v svoje rodno mesto, kjer je v začetku maja še tretjič deklasiral Žalgiris in se suvereno tretjič zapored za krmilom Barcelone uvrstil na zaključni turnir. V prejšnjih dveh sezonah je Barcelona kot vodilna ekipa po rednem delu doživela veliki razočaranji; leta 2021 jo je na poti do tretjega naslova evropskega prvaka (2003, 2010) v finalu ustavil Anadolu Efes, lani pa je v polfinalu izgubila proti Real Madridu, ki je moral nato v finalu v tesni končnici priznati premoč turški zasedbi, ki je ubranila naslov.

"Zaključni turnir sta v bistvu dva finala. Celotna sezona se bo odločila v 80 minutah. V ključnem delu sezone smo v dobri formi, zato je naš cilj naslov prvaka," je dejal član Barcelone Tomaš Satoransky.

Dončić je z Realom leta 2018 osvojil evroligo. Foto: Sportida Jasikevičius bo imel letos priložnost za maščevanje. Na papirju so Katalonci favoriti, saj bosta v zasedbi Real Madrida, ki je v polfinalu po neljubih dogodkih na drugi tekmi v Madridu izločila Partizan, manjkala dva pomembna posameznika: kaznovani Guerschon Yabusele in poškodovani Gabriel Deck, ki bo na prisilnem počitku vsaj dva meseca. "Borili se bomo zanj. Res je grozno, kar se mu je zgodilo, a krijemo mu hrbet in igrali bomo zanj," je soigralcu sporočil Džanan Musa. "Zdaj bo odločila samo ena tekma, vsi moramo biti pripravljeni in zmagati," pa je dodal Adam Hanga.

Real Madrid, ki ima v svojih vrstah enajst igralcev z izkušnjami iz lige NBA, je najtrofejnejši evropski klub – zadnjega od desetih evropskih naslovov je osvojil leta 2018 v Beogradu z Luko Dončićem na čelu, hkrati pa je svojo nepopustljivost in zmagovalni značaj pokazal s tremi zaporednimi zmagami proti Partizanu.