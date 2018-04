Bomo vendarle dobili prve potnike v Beograd?

Evroliga, četrtfinale, četrte tekme

Šarunas Jasikevičius in Žalgiris na pragu zaključnega turnirja. Foto: Reuters

CSKA, Real, Žalgiris in Fenerbahče po treh tekmah četrtfinala evrolige vodijo z rezultatom 2:1 in za preboj na beograjski Final 4 potrebujejo le še eno zmago. Litovci in Španci jo bodo naskakovali v vlogi gostiteljev, medtem ko pa bosta CSKA in Fenerbahče svojo priložnost iskala v gosteh.

Nocoj bo na delu Beno Udrih, ki se je z Žalgirisom nekoliko presenetljivo znašel na pragu napredovanja. Lahko še tretjič premagal Olympiacos ali pa se bo serija selila nazaj v Pirej? Novo zaključno žogico pa bo imel na gostovanju v Vitorii nocoj tudi aktualni prvak Fenerbahče.

V petek zvečer bo pred domačimi navijači v Madridu na delu znova Luka Dončić. Potem ko je Panathinaikos visoko dobi prvo tekmo, so zdaj v naletu Španci. Morda pa bomo dobili tudi odgovor v ruski seriji Himki - CSKA.

Morebitne pete tekme bodo na sporedu prvega maja.

Evroliga, četrtfinale

Četrtek

19.00, Žalgiris – Olympiacos /2:1/

21.00, Baskonia – Fenerbahče /1:2/

Petek

21.00, Real Madrid – Panathinaikos /2:1/

19.00, Himki – CSKA /1:2/